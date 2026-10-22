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Новое повышение тарифов УЗ может добить грузовую базу железной дороги – ICC Ukraine

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
1,9 т.
Новое повышение тарифов УЗ может добить грузовую базу железной дороги – ICC Ukraine
Вместо индексации стоит рассматривать оптимизацию тарифов. Источник: freepik

Дальнейшее повышение грузовых тарифов "Укрзалізниці" может ударить не только по промышленности, но и по самой железной дороге, которая рискует потерять значительную часть грузовой базы.

Об этом заявил президент ICC Ukraine и член Всемирного совета Международной торговой палаты Владимир Щелкунов, комментируя инициативу об очередном повышении грузовых тарифов на 15% с января.

Щелкунов считает, что таким образом монополия пытается решить собственные финансовые проблемы за счет бизнеса, который обеспечивает страну валютной выручкой.

"Наш ГМК традиционно формирует до 40% грузовых доходов самой УЗ. Если из-за непомерной стоимости логистики и блокады портов металлургические предприятия и ГОКи будут вынуждены сокращать производство, железная дорога просто потеряет свою грузовую базу", – объяснил он.

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Щелкунов напомнил, что за первое полугодие перевозки уже сократились на 6,2%. "УЗ действительно рискует "выстрелить себе в ногу": математическое повышение тарифной ставки не принесет ожидаемых миллиардных доходов, если физически нечего будет перевозить", – говорит он.

В ICC Ukraine считают, что любые изменения тарифов должны рассчитываться по открытой и прозрачной методике с учетом порога, после которого перевозки становятся нерентабельными для бизнеса. Также стоит ввести мораторий на повышение грузовых тарифов до завершения военного положения.

Одной из главных проблем Щелкунов называет действующую систему перекрестного субсидирования: по его мнению, убытки пассажирских и пригородных перевозок должен напрямую покрывать госбюджет, как это происходит в странах ЕС, а не грузовой бизнес. Параллельно "Укрзалізниця", по его словам, должна активнее привлекать международные гранты и льготные кредиты на восстановление поврежденной инфраструктуры.

Отдельно в ICC Ukraine предлагают ввести льготные тарифы для предприятий, расположенных в радиусе 150 км от линии фронта. "Если мы не предоставим льготы предприятиям востока и юга, мы получим промышленную пустыню", – предупредил эксперт.

Еще одно направление работы для правительства – договоренности с европейскими партнерами о более дешевой сухопутной логистике. Речь идет о долгосрочных рамочных соглашениях с европейскими железными дорогами и портами Балтики, фиксированных льготных сквозных тарифах и отмене штрафов за простой на границах.

В ICC Ukraine заявили, что готовы использовать международную сеть организации для продвижения таких решений в интересах украинских экспортеров.

Как известно, ранее "Укрзалізниця" повысила тарифы на грузовые перевозки на 30% – несмотря на то, что ГП "Укрпромзовнішекспертиза" предупреждало, что такое повышение сократит грузовую базу "Укрзалізниці" на 27 млн тонн. Кроме того, это повышение приведет к потере 96 млрд грн ВВП в год, повлечет потерю $2,4 млрд экспортной выручки и 36 млрд грн бюджетных поступлений.

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