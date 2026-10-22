Новое повышение тарифов УЗ может добить грузовую базу железной дороги – ICC Ukraine

Дальнейшее повышение грузовых тарифов "Укрзалізниці" может ударить не только по промышленности, но и по самой железной дороге, которая рискует потерять значительную часть грузовой базы.

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Об этом заявил президент ICC Ukraine и член Всемирного совета Международной торговой палаты Владимир Щелкунов, комментируя инициативу об очередном повышении грузовых тарифов на 15% с января.

Щелкунов считает, что таким образом монополия пытается решить собственные финансовые проблемы за счет бизнеса, который обеспечивает страну валютной выручкой.

"Наш ГМК традиционно формирует до 40% грузовых доходов самой УЗ. Если из-за непомерной стоимости логистики и блокады портов металлургические предприятия и ГОКи будут вынуждены сокращать производство, железная дорога просто потеряет свою грузовую базу", – объяснил он.

Щелкунов напомнил, что за первое полугодие перевозки уже сократились на 6,2%. "УЗ действительно рискует "выстрелить себе в ногу": математическое повышение тарифной ставки не принесет ожидаемых миллиардных доходов, если физически нечего будет перевозить", – говорит он.

В ICC Ukraine считают, что любые изменения тарифов должны рассчитываться по открытой и прозрачной методике с учетом порога, после которого перевозки становятся нерентабельными для бизнеса. Также стоит ввести мораторий на повышение грузовых тарифов до завершения военного положения.

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Одной из главных проблем Щелкунов называет действующую систему перекрестного субсидирования: по его мнению, убытки пассажирских и пригородных перевозок должен напрямую покрывать госбюджет, как это происходит в странах ЕС, а не грузовой бизнес. Параллельно "Укрзалізниця", по его словам, должна активнее привлекать международные гранты и льготные кредиты на восстановление поврежденной инфраструктуры.

Отдельно в ICC Ukraine предлагают ввести льготные тарифы для предприятий, расположенных в радиусе 150 км от линии фронта. "Если мы не предоставим льготы предприятиям востока и юга, мы получим промышленную пустыню", – предупредил эксперт.

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Еще одно направление работы для правительства – договоренности с европейскими партнерами о более дешевой сухопутной логистике. Речь идет о долгосрочных рамочных соглашениях с европейскими железными дорогами и портами Балтики, фиксированных льготных сквозных тарифах и отмене штрафов за простой на границах.

В ICC Ukraine заявили, что готовы использовать международную сеть организации для продвижения таких решений в интересах украинских экспортеров.

Как известно, ранее "Укрзалізниця" повысила тарифы на грузовые перевозки на 30% – несмотря на то, что ГП "Укрпромзовнішекспертиза" предупреждало, что такое повышение сократит грузовую базу "Укрзалізниці" на 27 млн тонн. Кроме того, это повышение приведет к потере 96 млрд грн ВВП в год, повлечет потерю $2,4 млрд экспортной выручки и 36 млрд грн бюджетных поступлений.