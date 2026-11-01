Отменяйте постановление №1092, черт возьми!

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У меня простой вопрос к Кабинету министров.

Вы вообще понимаете, в каком состоянии сегодня украинский бизнес?

Война.

Разрушения.

Отсутствие электроэнергии.

Дефицит кадров.

Падение покупательной способности.

Кризис неплатежей.

Постоянный рост расходов.

Бизнес выживает. Именно выживает, а не развивается.

И тут государство приходит с очередным постановлением: оборудуйте укрытия, обеспечивайте безопасные пространства. За свой счет.

Уважаемые, вы ничего не перепутали?

Обеспечение безопасности граждан – это прежде всего обязанность государства.

Именно для этого существуют государственные институты, бюджеты, налоги, органы власти.

Задача бизнеса – работать. Создавать рабочие места. Производить товары и услуги. Платить зарплаты. Уплачивать налоги.

И именно из этих налогов государство должно, в частности, финансировать защиту своих граждан.

Вы можете ПОПРОСИТЬ бизнес помочь государству строить и обустраивать укрытия.

Можете предложить софинансирование, налоговые стимулы, компенсацию расходов.

Можете сесть за один стол с предпринимателями и договориться.

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И я убежден, что многие помогут.

Как помогают армии и стране уже почти пять лет. Я тоже помогу.

Но просить о помощи и приказывать за свой счет выполнять функции государства – это принципиально разные вещи.

Конечно, работодатель должен заботиться о безопасности своих работников. Но это не означает, что государство может просто переложить на него финансирование инфраструктуры гражданской защиты.

Вы хотите, чтобы бизнес продолжал работать, платил налоги и поддерживал экономику?

Тогда перестаньте относиться к нему как к бездонному кошельку, из которого можно бесконечно брать деньги на выполнение государственных обязанностей.

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Отмените эти требования в нынешнем виде. Сядьте с бизнесом за стол переговоров. Найдите общее решение.

Потому что если бизнес окончательно остановится, не будет ни рабочих мест, ни зарплат, ни налогов.

И не будет на что строить ваши укрытия.

Безопасность – ответственность государства. Экономика – дело бизнеса.

Не путайте роли.

И не добивайте тех, кто еще держится.

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