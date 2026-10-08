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Последствия хуже, чем от обстрелов: ассоциации общин призвали Кабмин разблокировать счета местных бюджетов

Мария Шевчук
Мария Шевчук
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Последствия хуже, чем от обстрелов: ассоциации общин призвали Кабмин разблокировать счета местных бюджетов
Кризис остро ощущается в десятках городов Украины. Источник: Ассоциация городов Украины

Ассоциация городов Украины (АГУ) и Всеукраинская ассоциация общин направили официальное совместное обращение премьер-министру Украины Сергею Корецкому с категорическим требованием немедленно возобновить выплаты из местных бюджетов. Ситуация, сложившаяся с начала сентября 2026 года, затронула общины по всей стране: средства на счетах есть, однако использовать их на критические нужды города не могут.

В обращении руководители органов местного самоуправления прямо отмечают, что искусственная блокировка расчетов наносит отечественной инфраструктуре ущерб, которого враг не смог нанести даже систематическими ракетными обстрелами.

Три ключевых требования к Кабинету Министров

Представители украинских общин сформулировали четкий перечень требований, выполнение которых необходимо для предотвращения коммунального коллапса перед началом зимы.

Основные требования обращения:

  • Немедленная разблокировка: прекратить замораживание жизненно необходимых расходов и провести четкое разграничение между второстепенными и критически важными платежами;
  • Отмена штрафов: прекратить начисление пени и штрафных санкций коммунальным предприятиям и общинам за просрочку, возникшую по вине Казначейства;
  • Системное решение и ответственность: срочно урегулировать кризис на государственном уровне, привлечь дополнительные ресурсы и привлечь к ответственности должностных лиц, чьи действия привели к блокированию работы коммунальных служб.
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Суть проблемы: что именно заблокировала Казначейская служба

По данным ассоциаций, начиная с 9 сентября Государственная казначейская служба приостановила перечисление средств по большинству статей расходов местных бюджетов – даже по тем, которые полностью соответствуют правительственному Постановлению № 590.

Под блокировку попали:

  1. Экстренные службы: расходы на топливо для машин скорой медицинской помощи и аварийных бригад;
  2. Социальная сфера: закупка оборудования и медикаментов для больниц, школ, детских садов;
  3. Восстановление: ремонт объектов критической инфраструктуры, поврежденных вражескими ударами;
  4. Подготовка к зиме: закупка материалов, ремонт сетей и расчеты за энергоресурсы.

"В настоящее время казначейство осуществляет преимущественно выплату зарплат бюджетникам и оплату коммунальных услуг самих органов местного самоуправления – все остальное остается заблокированным. Это приводит к последствиям, которых не удалось достичь врагу обстрелами с начала полномасштабного вторжения", – отмечается в совместном обращении ассоциаций.

Ситуация в регионах и ожидание ответа

Кризис остро ощущается в десятках городов Украины. В частности, в Тернополе в областном казначействе "зависли" более 20 млн грн КП "Тернопольгортеплокоммунэнерго", необходимых для оплаты газа, электроэнергии и выплаты зарплат работникам накануне начала отопительного сезона.

Представители местного самоуправления подчеркивают: чем дольше длится финансовый паралич, тем сложнее городам выполнять свои базовые функции и готовиться к сложному зимнему периоду. Официальной реакции правительства на обращения ассоциаций пока ожидают.

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