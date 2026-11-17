Накопление задолженности на энергетическом рынке Украины является следствием системных проблем с рыночным ценообразованием, решение которых требует комплексных решений правительства. В то же время власти не спешат устранять причины возникновения долгов из-за сложности таких решений и возможных репутационных потерь.

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Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

По его словам, во время полномасштабной войны рынки электроэнергии и природного газа фактически утратили рыночные механизмы работы. Это создает проблемы с ценообразованием и приводит к накоплению задолженности.

"Поэтому одновременно с выравниванием цен нужно получить рыночные ориентиры этих же цен, а не то, что, к сожалению, у нас сейчас происходит на рынках природного газа и электрической энергии, которые, к сожалению, во время войны и за время войны фактически перестали быть рынками", – отметил Рябцев.

Эксперт подчеркнул, что проблема долгов требует длительной и сложной работы по устранению системных недостатков энергорынка. В то же время, по его мнению, правительство не демонстрирует готовности заниматься ее решением, поскольку необходимые изменения могут негативно сказаться на его имидже.

"И это не меньшая проблема, потому что она порождает проблему задолженности, с которой правительство также пока ничего не хочет делать, потому что там нужно вычищать эти авгиевы конюшни, и вычищать их придется долго, нудно и с большими потерями для собственного имиджа", – подчеркнул Рябцев.

Ранее член правления НЭК "Укрэнерго" Иван Юрик заявил, что накопление долгов на балансирующем рынке электроэнергии сдерживает инвестиции в новую маневровую генерацию, необходимую для стабильной работы энергосистемы. По его словам, задолженность водоканалов, шахт и потребителей на прифронтовых территориях ограничивает возможность компании своевременно рассчитываться с участниками рынка