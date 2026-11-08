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На ЗАЭС произошел 16-й блэкаут с начала года: подробности ЧП

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
183
На ЗАЭС произошел 16-й блэкаут с начала года: подробности ЧП
ЗАЭС, которая сейчас оккупирована россиянами. Источник: Энергоатом

Ночью 8 ноября Запорожская АЭС снова была обесточена. Станция потеряла питание от последней работающей линии 330 кВ "Феросплавная-1", которая обеспечивала ее связь с украинской энергосистемой; попытки повторно включить линию оказались безуспешными.

Это уже 16-я полная потеря внешнего электроснабжения ЗАЭС с начала 2026 года, российская оккупация усиливает угрозу радиационной аварии. Об этом сообщили в "Энергоатоме".

На ЗАЭС снова произошел блэкаут

В "Энергоатоме" сообщили, что 8 ноября в 02:36 Запорожская атомная электростанция потеряла питание от последней работавшей линии 330 кВ "Феросплавная-1", которая обеспечивала ее связь с украинской энергосистемой.

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"Попытка автоматического повторного включения линии оказалась неудачной. Сейчас собственные нужды станции обеспечиваются исключительно за счет работы резервных дизель-генераторов. Это уже 16-й случай полной потери внешнего электроснабжения ЗАЭС с начала 2026 года. Обесточивание станции представляет критическую угрозу для ядерной и радиационной безопасности", – говорится в сообщении.

На ЗАЭС произошел 16-й блэкаут с начала года: подробности ЧП

На ЗАЭС снова блэкаут

В компании подчеркнули: в случае, если дизель-генераторы выйдут из строя или их ресурс будет исчерпан – возникнет прямая угроза отказа систем жизнеобеспечения станции и охлаждения ядерного топлива. А это приведет к радиационной аварии.

"Систематическая потеря внешнего электроснабжения является следствием оккупации ЗАЭС. Восстановление ядерной и радиационной безопасности станции возможно только при условии ее полного возвращения под контроль Украины и законного оператора – НАЭК "Энергоатом", – подчеркнули в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале октября в МАГАТЭ заявляли о подготовке нового перемирия на ЗАЭС.

Прекращение огня было необходимо именно для проведения ремонтных работ на линиях электроснабжения.

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