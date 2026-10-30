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На продаже украинского оружия украли 1,1 млрд грн: объявлено подозрение экс-руководителю госкомпании

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
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НАБУ и САП раскрыли схему на 1 млрд грн при экспорте оружия
НАБУ и САП разоблачили схему на 1 млрд грн при экспорте оружия. Иллюстративное фото. Источник: НАБУ

На государственном предприятии, входящем в состав "Укрспецэкспорта", раскрыли растрату средств на сумму более 1,1 млрд гривен. Организатором схемы мог быть бывший руководитель госпредприятия – ему уже объявили о подозрении.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Теперь бывшему руководителю предприятия грозит до 12 лет лишения свободы.

Как действовала схема

  • В 2015 году бывший руководитель государственной компании заключил с иностранной компанией договор о предоставлении посреднических услуг при продаже украинской военной продукции одной из стран Ближнего Востока.
  • Выяснилось, что фактически компания-подрядчик не участвовала в переговорах – украинское предприятие проводило их самостоятельно.
  • При этом в 2018-2019 годах экс-руководитель подписывал акты о якобы оказанных агентских услугах и организовал перечисление средств иностранной компании – эти документы фактически содержали ложные сведения.

Ущерб, нанесенный государственному предприятию, оценили более чем в $43 млн (более 1,1 млрд грн). Эта сумма составляет 30% от общей суммы контракта. В связи с этим правоохранители квалифицировали действия экс-руководителя госпредприятия по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

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  • растрату чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191);
  • составление, выдачу должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366).

По совокупности этих правонарушений экс-должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о раскрытой коррупционной схеме с застройкой территории военного городка, в рамках которой должностное лицо Вооруженных сил Украины вместе с сообщниками, по данным следствия, требовало 2,2 млн долларов за содействие в строительстве жилого комплекса. О подозрении пока сообщено бывшему должностному лицу ВСУ Николаю Бобику, застройщику Юрию Курилу и другим участникам схемы, а детективы задокументировали передачу 2 млн долларов наличными.

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