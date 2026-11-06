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Минэкономики медлит с применением антидемпинговых мер в отношении турецких труб – GMK Center

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
391
Минэкономики медлит с применением антидемпинговых мер в отношении турецких труб – GMK Center
Турецкая продукция вытесняет украинскую благодаря демпинговым ценам. Источник: shutterstock

Министерство экономики и окружающей среды затягивает принятие решения об окончательных антидемпинговых мерах против импорта стальных сварных труб из Турции. Рассмотрение вопроса перенесено еще на две недели, пишет GMK Center.

С момента подачи заявления украинскими производителями прошел уже более чем год, однако за это время не были применены даже предварительные антидемпинговые меры. "Откровенно говоря, трудно понять такую задержку", – сказал в комментарии президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Сейчас около восьми украинских трубных предприятий продолжают нести убытки, тогда как импорт турецких труб с 2021 года вырос втрое. Турецкая продукция вытесняет украинскую благодаря демпинговым ценам, которые ниже себестоимости отечественных производителей.

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Дополнительный риск заключается в значительном потенциале Турции наращивать поставки в Украину: недозагруженные производственные мощности турецких предприятий в пять раз превышают объемы потребления в Украине. При этом на ключевых экспортных рынках – в Великобритании, США и ЕС – в отношении турецкой продукции уже действуют защитные ограничения.

Кроме того, часть турецких производителей до сих пор использует российское металлургическое сырье. "Страшно представить, что в трубах для антидроновых коридоров и других объектов защиты из-за отсутствия торговых мер может использоваться российская сталь, которая наполняет казну агрессора", – заявил Каленков.

Сейчас каждый месяц промедления работает против украинских предприятий, пишет издание: они теряют заказы, объемы производства и ресурсы для восстановления, тогда как импортная продукция продолжает укреплять позиции на внутреннем рынке.

Он также раскритиковал позицию Министерства экономики и окружающей среды, которое фактически самоустранилось от принятия решений в защиту национального производителя. "Украинская промышленность ожидает не новых переносов и надуманных причин для отказа, а ответственных и своевременных действий в защиту собственной экономики", – подчеркнул Каленков и предупредил, что дальнейшее промедление может иметь более широкие последствия для промышленности.

Отдельно в GMK Center обращают внимание, что проблема выходит за рамки одного антидемпингового расследования. Часть продукции, поступающей в Украину из третьих стран, может быть изготовлена из российских полуфабрикатов.

В связи с этим эксперты считают целесообразным синхронизировать украинскую торговую политику с практиками ЕС, которые позволяют блокировать продукцию, изготовленную из сырья происхождением из стран, против которых действуют санкции или торговые ограничения.

Антидемпинговое расследование в отношении импорта стальных сварных неоцинкованных труб из Турции Украина начала в марте 2026 года.

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экономикаТурцияценыметаллургияУкраина
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