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Вклад металлургии в ВВП сократился более чем вдвое: отрасли необходима международная поддержка и доступ к рынкам ЕС

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read3 мин
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Вклад металлургии в ВВП сократился более чем вдвое: отрасли необходима международная поддержка и доступ к рынкам ЕС
Наибольший удар пришелся на ключевые металлургические предприятия. Источник: shutterstock.com

Война существенно сократила масштабы украинского горно-металлургического комплекса. Его вклад в ВВП снизился с 12% в 2018 году до 5,5% в 2025-м, а занятость в ГМК и смежных отраслях сократилась на 55,8% – примерно до 300 тыс. человек, пишет GMK Center.

Одновременно резко упали объемы производства, экспорта, инвестиций и налоговых поступлений. Для восстановления отрасли необходимы международное финансирование, восстановление морской логистики, страхование военных рисков и улучшение доступа украинской продукции на рынок ЕС.

Ударом для отрасли стали российские атаки по активам ключевых металлургических предприятий – "Запорожстали", "Каметстали", "АрселорМиттал Кривой Рог" и "Интерпайп". Экспорт стальной продукции сократился с $11,1 млрд в 2021 году до $2,9 млрд в 2025-м. Экспорт железной руды за тот же период сократился с $6,8 млрд до $2,3 млрд. Предприятия, которые продолжают работать, сталкиваются с обстрелами, перебоями с электроснабжением и удорожанием логистики. Блокировка портов вынудила перестраивать экспортные маршруты, что повысило затраты и снизило конкурентоспособность украинской продукции, отмечает издание.

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Инвестиции в горно-металлургический комплекс сократились с $2 млрд в 2021 году до $0,7 млрд в 2022-м и $0,9 млрд в 2025 году. Налоговые платежи сократились с $3,5 млрд до $1,3 млрд и $0,9 млрд соответственно: в условиях войны компании в основном отказались от программ развития и направляют средства на поддержание имеющихся мощностей. Сокращение налоговых платежей при этом ограничивает возможности промышленных общин финансировать социальную и местную инфраструктуру.

Издание также определяет основные направления, необходимые для восстановления отрасли. Первым из них является создание специального фонда по аналогии с фондом восстановления энергетики и привлечение к его финансированию международных финансовых организаций. Еще одним направлением является предоставление крупным промышленным компаниям доступа к европейским инструментам финансирования, в частности Ukraine Facility, а также создание механизмов страхования военных рисков.

Критической остается проблема возобновления работы портов и морского экспортного коридора. Без морской логистики расходы на перевозку остаются высокими, а возможности экспорта – ограниченными, отмечают в аналитическом центре.

Также отрасль нуждается в поддержке железнодорожной логистики: среди предложений – специальная международная программа поддержки украинской железной дороги и приоритетный доступ предприятий в прифронтовых районах к локомотивам "Укрзалізниці".

Отдельный блок решений касается рынка ЕС: речь идет о переговорах об отмене для Украины CBAM и импортных квот, а также о применении торговой защиты от импорта по нерыночным ценам.

"Восстановление металлургии требует комплексного подхода: финансирования, логистики, доступной электроэнергии, страхования рисков и более широкого доступа к внешним рынкам. Без таких решений отрасль, от которой зависят экспортные поступления, занятость, налоги и экономика промышленных общин, рискует продолжить сокращение", – резюмируют в Центре.

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