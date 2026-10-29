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Манипуляции и конфликт интересов: нардепку Радину обвинили в предвзятости в отношении конкурса на управляющего "Моршинской"

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
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Манипуляции и конфликт интересов: нардепку Радину обвинили в предвзятости в отношении конкурса на управляющего "Моршинской"
Евгений Пронин обвинил народного депутата Анастасию Радину в манипуляциях и ангажированности из-за ее позиции относительно "Моршинской". Источник: УНИАН, Таня Поляковская

Общественный активист и юрист Евгений Пронин обвинил народного депутата Анастасию Радину в манипуляциях из-за видео о конкурсе на управляющего арестованными активами IDS Ukraine (ТМ "Моршинская"). В свою очередь, представитель компании "Приоритас" Сергей Герман призвал проверить возможный конфликт интересов в действиях депутата.

Об этом пишет "Униан".

По мнению Пронина, аргументы Радиной относительно способности "Приоритас" управлять активами необоснованны. Он добавил, что часть информации депутат могла бы проверить по открытым источникам, но, как он пишет, "задача, видимо, стояла иная".

Юрист подчеркнул, что небольшой уставный капитал и трое штатных сотрудников сами по себе не доказывают неспособность компании выполнять обязательства: оценивать нужно также документы, опыт и финансовые возможности.

"У "Apple Украина", например, трое штатных сотрудников и при этом миллиардный оборот", – пишет Пронин в своем Telegram.

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Он также опроверг упреки относительно отсутствия подтверждения внесения 7,4 млн грн. Юрист заверил, что справка о поступлении средств на счет предприятия есть среди конкурсных документов в Prozorro, и подчеркнул, что дополнительный капитал не следует отождествлять с уставным. Ошибку в дате договора, на которую обратила внимание Радина, Пронин назвал опечаткой, которая сама по себе не доказывает, что документ подделан.

Отдельно юрист раскритиковал аргументы относительно возможных личных и корпоративных связей участников конкурса. По его мнению, совпадение фамилий или цепочка знакомств не являются доказательствами родственных отношений, сговора или незаконного управления.

Кроме того, Пронин заявил, что на момент выхода видео Герман уже прекратил участие в компаниях "Росинки", а это обстоятельство в материале депутата не упоминалось.

"Уважаемые народные депутаты, для кого предназначен этот цирк? Занимайтесь законотворческой деятельностью, а не вмешательством в конкурсы в интересах Русаков", – призвал юрист.

Между тем Сергей Герман, представитель "Приоритаса", победителя конкурса АРМА, указал на риск очередной блокировки передачи активов в управление. Он считает, что действия Радиной могут сыграть на руку российскому олигарху Михаилу Фридману, с которым связывают IDS.

"Тролли Фридмана снова пытаются сорвать конкурс на поиск управляющего IDS. На этот раз подключились люди с антикоррупционным ореолом, которые должны были бы бороться за интересы государства. Но смотришь на историю "Моршинской" – и уже не понимаешь, почему их борьба раз за разом играет на руку тем, от кого государство должны были бы защищать", – отметил Герман.

Он призвал НАЗК проверить возможный конфликт интересов депутата, НАБУ и СБУ, в частности оценить возможное неправомерное влияние, а регламентный комитет Верховной Рады – дать оценку ее действиям. Он призвал АРМА законно завершить процедуру, обеспечив проверку победителя и финансовые гарантии.

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АРМАрасследование"Моршинская"УкраинаАнастасия РадинаАнастасия РадинаЕвгений ПронинЕвгений Пронин
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