Лямет обвинил Корецкого в намерении финансировать Кабмин за счет 21,9 млрд грн, которые были отобраны у громад

В проекте государственного бюджета на 2027 год правительство предлагает изъять 21,9 млрд грн из местных бюджетов, одновременно увеличив на 42% финансирование хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабинета министров – до 20,3 млрд грн.

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Об этом пишет ТСН со ссылкой на финансового эксперта, экономического журналиста и политолога Сергея Лямца, который обратил внимание на эту разницу в расходах и поставил под сомнение обоснованность бюджетных приоритетов правительства Сергея Корецкого.

"Похоже, что разговоры об экономии для местных бюджетов сводятся к тому, что центральный аппарат власти хочет больше денег. Не ВСУ, не производство дронов. Банально, правительство хочет больше для себя", – написал Лямец.

По его словам, законопроект №16000 о государственном бюджете на 2027 год предусматривает так называемую реверсную дотацию – изъятие средств из местных бюджетов в пользу государственного. Общая сумма составляет около 21,95 млрд грн. Из них примерно 19,2 млрд грн должны перечислить бюджеты общин, еще 2,7 млрд грн – областные бюджеты. Это касается 218 общин, среди которых 152 сельские и поселковые.

В то же время финансирование хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабмина предлагают увеличить на 6 млрд грн – до 20,3 млрд грн, что примерно на 42% больше предварительно предусмотренного объема.

"И это в дополнение к тому, что правительство продолжает распоряжаться деньгами местных властей как своими", – подчеркнул эксперт.

Лямец утверждает, что общины уже сообщают о блокировании платежей, в частности за работы и оборудование для медицинских, образовательных и социальных учреждений, топливо для коммунальных служб и подготовку к отопительному сезону.

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"Это примерно как управлять кафе: решить, что с сегодняшнего дня экономим, перестать платить поставщикам, остановить закупки, а потом удивляться, почему заведение не работает. Только города – это не кафе "Идеалист". Речь идет о воде, отоплении, больницах и нормальной жизни людей во время войны", – написал он.

По словам эксперта, у местных бюджетов есть конкретные обязательства: оплачивать ремонты, закупать материалы для теплосетей, обеспечивать работу водоканалов, больниц и коммунальных предприятий. Поэтому задержки платежей создают риски для работы критически важной инфраструктуры.

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"Поставщики не могут бесконечно кредитовать государство за свой счет, а коммунальщики не могут ремонтировать сети обещаниями", – отметил Лямец.

Он также напомнил, что Ассоциация городов Украины неоднократно обращалась к премьеру и президенту с требованием разблокировать платежи.

"У городов есть конкретные обязательства: рассчитываться за ремонты, закупать материалы для теплосетей, обеспечивать работу водоканалов, больниц и коммунальных служб", – написал эксперт.

Отдельный вопрос у него вызывает аргументация правительства о необходимости экономии ради нужд войны. Лямец подчеркивает, что общество должно понимать, на что именно направляются средства, изымаемые у общин.

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"Я понимаю, когда государство забирает деньги на оборону. Но тогда общество должно видеть результат: дроны, боеприпасы, средства РЭБ, оборудование для военных. Должно быть понятно, ради чего города экономят", – отметил он.

По мнению эксперта, правительство должно объяснить, почему оптимизация расходов начинается с местных бюджетов, а не с центрального аппарата власти.

"Господин Корецкий должен был бы считать каждую гривну. Пусть же он объяснит, почему оптимизация начинается с общин, а не с центрального аппарата. Ведь если общинам предлагают затянуть пояса ради страны, центральная власть должна показать, что готова применять тот же принцип к себе. Не на словах, а на деле", – написал Лямец.

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Кроме того, эксперт поднял вопрос о так называемом "шлагбауме" – ручном согласовании платежей по городским программам. По его мнению, такой механизм может создавать коррупционные риски. В то же время он отметил, что не имеет возможности самостоятельно проверить все обстоятельства, поскольку правительственный квартал перекрыт.

Также Лямец заявил о возможном дорогостоящем ремонте кабинета премьер-министра. По его словам, информацию об этом он получил из собственных источников в правительстве, однако подтвердить ее самостоятельно не может.

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"Но по данным моих источников в правительстве, господин Корецкий затеял дорогостоящий ремонт собственного кабинета. Кабинета, Карл!" – написал эксперт.

Он добавил, что в последний раз ремонт кабинета премьера проводился во времена Владимира Гройсмана, а после этого, по его мнению, тратить государственные средства на комфорт правительственного кабинета во время пандемии и войны было бы неуместно.

"Но даже без кабинета дела обстоят плохо. Пока чиновники думают о собственном обеспечении, пусть города придумывают, как подготовиться к зиме", – подытожил Лямец.