Кризис в украинской металлургии перестает быть проблемой отдельной отрасли и превращается в системную угрозу для государственных и местных финансов. Сокращение производства означает меньше налогов, рабочих мест, заказов для смежных секторов и средств в бюджетах промышленных громад, пишет GMK Center.

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В 2025 году предприятия ГМК уплатили в бюджеты около $900 млн налогов и сборов – примерно 3% от общего объема. Однако в 2026 году ситуация начала ухудшаться из-за российских обстрелов, блокады черноморских портов, ограничений на рынке ЕС, дорогой логистики и дефицита электроэнергии.

За девять месяцев 2026 года Метинвест сократил налоговые платежи на 6%, до 13 млрд грн. Поступления от НДС упали на 36%, до 914 млн грн, а налог на прибыль – на 26%, до 1 млрд грн. "Мы оказались в критической точке. Металлурги теряют возможность производить и экспортировать сталь, а страна рискует потерять рабочие места и миллиарды гривен налогов", – говорит генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков.

Негативная тенденция распространяется и на другие предприятия. Днепровский металлургический завод за девять месяцев сократил налоговые отчисления на 46%, до 129 млн грн. "АрселорМиттал Кривой Рог" за девять месяцев еще демонстрировал рост платежей на 6%, до 6,7 млрд грн, однако по итогам года предприятие уже ожидает их сокращения из-за остановки производства в конце сентября.

Таким образом, проблема приобретает каскадный характер. В 2025 году ГМК обеспечивал около 5,5% ВВП Украины, 15% валютных поступлений и до 70 тыс. рабочих мест. Каждое сокращение производства означает меньше заказов для энергетики, железной дороги, машиностроения, логистики, сервисных компаний и малого бизнеса. В результате налоговые потери распространяются далеко за пределы самих металлургических предприятий.

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Для государственного бюджета это означает дополнительное сокращение НДС и налога на прибыль в момент, когда стране одновременно требуются огромные средства на оборону и восстановление. Чем больше становится выпадение внутренних доходов, тем сильнее зависимость от внешнего финансирования и новых заимствований, указывает издание.

"Еще острее кризис ощущают промышленные города. НДФЛ, земельный налог и другие платежи крупных предприятий формируют значительную часть доходов местных бюджетов. Например, власти Кривого Рога уже заявили о секвестре городского бюджета и прекращении части проектов развития из-за падения налоговых поступлений. Первыми под сокращение попадают расходы на дороги, коммунальную инфраструктуру, школы, больницы и другие городские проекты. Одновременно громады теряют возможность софинансировать международные грантовые программы и проекты восстановления", – пишет GMK Center.

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Дополнительный риск – потеря рабочих мест: закрытие или сокращение производства означает не только меньше налогов, но и падение доходов населения и потребления. Вслед за этим теряют выручку магазины, сфера услуг, транспорт и малый бизнес, что формирует новую волну сокращения налоговых поступлений.

Таким образом, кризис ГМК запускает цепную реакцию, последствия которой могут ощутить уже не десятки тысяч работников заводов, а гораздо более широкий круг украинцев – через состояние бюджетов, занятость, социальные услуги и финансовые возможности промышленных громад.

В GMK Center подчеркивают: разблокирование портов, удешевление логистики и стабильное энергоснабжение в таких условиях – вопрос не поддержки отдельных компаний, а сохранения налоговой базы государства и городов.