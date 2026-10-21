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Средства должны быть направлены на нужды обороны: в "Евросолидарности" призвали сократить расходы министерств на 161,5 млрд грн

Мария ШевчукМария Шевчук
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Средства должны быть направлены на нужды обороны: в "Евросолидарности" призвали сократить расходы министерств на 161,5 млрд грн
Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина. Источник: пресс-служба партии "ЕС"

Расходы министерств и ведомств в проекте госбюджета на 2027 год можно сократить на 161,5 млрд грн.

Об этом сообщила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина.

Она отмечает, что эти средства должны пойти на нужды обороны.

"Это следующий блок наших поправок к законопроекту №16000", – пишет депутат в соцсетях.

Речь идет о двух видах расходов:

  • Расходы на потребление (без коммунальных услуг). Их предлагают пересмотреть с учетом фактической базы 2026 года и соответствующих индексов роста.
  • Расходы на развитие – капитальные расходы. Их предлагают сократить по определенным бюджетным программам.
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"И здесь хочу обратить внимание на принципиальный момент. Мы не предлагаем остановить работу государственных органов или оставить их без необходимого финансирования. Но как можно и дальше соглашаться с ростом расходов на миллиарды гривен в судебной системе, прокуратуре, Минюсте, Минцифры, Верховной Раде?", – пишет Южанина.

"Как можно соглашаться с финансированием популистских программ – "Вовиных 1000/1500", "Скрининга здоровья", "кэшбеков и е-бачков" на десятки миллиардов гривен? А еще – с восстановлением специального дорожного фонда, в который предлагают направлять 25% соответствующих поступлений. Речь идет также о десятках миллиардов гривен!", – отмечает депутат.

"И это еще не все. "Тысячевесна" и "Единый марафон" – более 7 млрд грн. У меня один вопрос: неужели все это сегодня важнее надлежащего денежного обеспечения наших военных? Хотя бы на индексацию их вознаграждения за защиту (нашу с вами) они заслуживают?", – пишет Нина Южанина.

"Очень интересно, как Минфин будет объяснять необходимость сохранения этих расходов. И готов ли правительство пересмотреть хотя бы часть из них?", – спрашивает представительница "Евросолидарности".

Как известно, "Европейская Солидарность" требует исключить из проекта госбюджета на 2027 год все популистские и коррупционные статьи расходов. Вместо этого высвобожденные средства должны идти исключительно на оборону и укрепление ВСУ. По словам лидера партии Петра Порошенко, перераспределение нецелевых расходов позволит дополнительно направить на армию не менее полутриллиона гривен.

"Наши требования конкретны: не менее 500 миллиардов гривен дополнительных средств для военных, на закупку оружия и оборонных технологий; 30 процентов средств от военного НДФЛ – непосредственно бригадам. Индексация денежного довольствия; защита энергетики и экономики; отмена неприоритетных и пропагандистских расходов; выполнение европейских обязательств и восстановление доверия союзников", – отмечает Порошенко.

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