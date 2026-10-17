Контролируемый экспорт газа начали при запасах, превышающих план более чем на 1 млрд кубометров – Омельченко

Украина накопила около 16 млрд кубометров природного газа – более чем на 1 млрд кубометров выше планового показателя. Такой запас создает дополнительный резерв перед зимой на фоне запуска контролируемого экспорта части частной добычи.

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Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Украина все равно смогла накопить достаточное количество природного газа, даже больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день в подземных хранилищах находится около 16 миллиардов кубометров газа", – отметил он.

По словам Омельченко, накопленные запасы уже существенно превышают показатели, которые планировались перед отопительным сезоном, несмотря на систематические российские удары по газодобывающей инфраструктуре.

"И это значительно больше, это на миллиард превышает плановые показатели", – подчеркнул эксперт.

Он положительно оценил работу компаний, обеспечивавших накопление ресурса перед зимой.

"Поэтому думаю, что здесь действительно нужно отметить такой плюс для компании "Нафтогаз" и компании "Укртрансгаз", которые занимались этой работой. И это позитив", – сказал Омельченко.

Напомним, правительство уже разрешило частным газодобывающим компаниям контролируемый экспорт до 15% собственной добычи при условии отсутствия внутреннего спроса. Механизм предусматривает ограниченные объемы, запрет на экспорт зимой и возможность оперативно приостановить поставки в случае рисков для газового баланса

Ранее исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко подчеркивал, что для отрасли экспорт означает прежде всего дополнительную возможность реализовывать добытый ресурс в условиях сокращения коммерческого спроса.