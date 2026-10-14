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Контролируемый экспорт газа принесет государству больше валюты, налогов и рентных платежей – АГКУ

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
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Контролируемый экспорт газа принесет государству больше валюты, налогов и рентных платежей – АГКУ
Украинский газовый рынок фактически изолирован от европейского. Источник: оператор ГТС

Разрешение частным газодобывающим компаниям экспортировать часть собственного газа принесет государству дополнительную валютную выручку, увеличит поступления в государственный и местные бюджеты и может способствовать дальнейшему наращиванию украинской добычи.

Об этом сообщила Ассоциация газодобывающих компаний Украины, комментируя решение об открытии контролируемого экспорта до 15% газа частной добычи.

"Государство получит увеличение поступлений валюты в страну и налогов в государственный и местные бюджеты", – подчеркнули в Ассоциации. Отдельный финансовый эффект для бюджета даст рента. Компании, которые будут продавать газ за рубеж, должны будут доплачивать рентные платежи за экспортируемые объемы с привязкой к более высоким европейским ценам. То есть часть дополнительного дохода от внешнего рынка будет напрямую возвращаться государству в виде налогов. Еще одна выгода – поддержка собственной добычи. Экспортная выручка может направляться на восстановление поврежденных российскими атаками объектов, их физическую защиту, новое бурение и геологоразведку. Для государства это означает сохранение и потенциальное увеличение украинских ресурсов и соответствующих налоговых поступлений в будущем.

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При этом механизм остается ограниченным: частные компании смогут экспортировать до 15% газа, добытого в предыдущем месяце, а продаваться ресурс через открытые биржевые торги будет только с 1 марта по 30 ноября.

"Важно, что экспорт будет осуществляться под полным контролем государства и, в случае кризисной ситуации, будет оперативно приостановлен", – отметили в АГКУ. В Ассоциации также считают, что решение укрепляет позиции Украины на европейском газовом рынке: при низких запасах в европейских хранилищах украинский ресурс может стать дополнительным фактором стабильности для ЕС.

Ранее Кабинет Министров разрешил частным газодобывающим компаниям экспортировать до 15% собственной ежемесячной добычи. Механизм предусматривает приоритет внутреннего рынка и возможность оперативно приостановить экспорт в случае угрозы дефицита или энергетической безопасности.

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