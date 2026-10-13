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Контролируемый экспорт газа может увеличить добычу и налоговые поступления, – Петренко

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
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Контролируемый экспорт газа может увеличить добычу и налоговые поступления, – Петренко
Контролируемый экспорт может дать газовикам деньги на восстановление. Источник: "Уніан"

Контролируемый экспорт части украинского газа открывает частным добывающим компаниям дополнительный рынок сбыта в условиях резкого сокращения промышленного спроса и может стимулировать компании вкладывать больше средств в добычу.

Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

По его словам, из-за российских атак промышленные предприятия сокращают производство и потребляют меньше газа. При этом значительная часть внутреннего рынка работает по регулируемым правилам, поэтому коммерческий сегмент, в котором частные добывающие компании продают ресурс, сужается.

Петренко подчеркнул, что для отрасли вопрос экспорта – это не просто возможность вывезти газ за границу, а прежде всего "возможность реализовывать добытую продукцию".

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Прогнозируемый спрос, по его словам, дает компаниям мотивацию инвестировать в новые проекты и увеличивать добычу. Для государства это означает дополнительный ресурс внутри страны и потенциальный рост налоговых поступлений.

В то же время механизм должен оставаться контролируемым: государство должно определять допустимые объемы и иметь возможность приостановить экспорт, если возникнут риски для внутреннего снабжения.

Продажа газа по более высоким ценам также может увеличить поступления от ренты и налога на прибыль. Окончательный эффект будет зависеть от фактических объемов поставок и цен.

"Мы всегда выступали за рыночный механизм", – подытожил Петренко, подчеркнув при этом необходимость сохранять баланс между интересами добывающих компаний и энергетической безопасностью государства.

Ранее аналитик рынка природного газа ExPro Consulting Михаил Свищо отмечал, что разрешенные объемы экспорта невелики и не создают риска для перезимовки.

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