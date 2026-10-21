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Комитет Рады поддержал проект бюджета-2027: когда его рассмотрят нардепы

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
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Комитет Рады поддержал проект бюджета-2027: когда его рассмотрят нардепы
Верховная Рада Украины. Иллюстрационное фото

Бюджетный комитет Верховной рады Украины поддержал проект государственного бюджета на 2027 год. Ожидается, что депутаты рассмотрят его в первом чтении на ближайшей пленарной неделе.

Об этом 21 октября сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Он поблагодарил членов Комитета и отметил, что все предоставленные ими рекомендации будут тщательно проработаны при подготовке ко второму чтению.

Премьер подчеркнул, что это – бюджет воюющей страны. Общая задача правительства и парламента – обеспечить потребности безопасности и обороны, сохранить финансовую устойчивость, социальные выплаты и гарантировать украинцам необходимую поддержку.

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"Ожидаем рассмотрения проекта Государственного бюджета в первом чтении на ближайшей пленарной неделе. Правительство и дальше готово конструктивно работать вместе", – написал Корецкий.

Комитет Рады поддержал проект бюджета-2027: когда его рассмотрят нардепы

Скриншот поста Сергея Корецкого в Telegram

Как сообщал OBOZ.UA, министр финансов Сергей Марченко объяснил, что Украина может получить 29,5 млрд долларов от партнеров, если выполнит свои обязательства. Однако даже после этого будет оставаться непокрытая потребность в средствах на оборону.

Мы также писали о том, что бюджетная программа "Национальный кешбэк" стала слишком политизированным вопросом в Верховной Раде. Поэтому от нее стоило бы отказаться при рассмотрении проекта государственного бюджета Украины на 2027 год, хотя это и не принесет какой-либо существенной экономии расходов, считает глава парламентского бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

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