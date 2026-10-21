Комитет Рады поддержал проект бюджета-2027: когда его рассмотрят нардепы

Бюджетный комитет Верховной рады Украины поддержал проект государственного бюджета на 2027 год. Ожидается, что депутаты рассмотрят его в первом чтении на ближайшей пленарной неделе.

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Об этом 21 октября сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Он поблагодарил членов Комитета и отметил, что все предоставленные ими рекомендации будут тщательно проработаны при подготовке ко второму чтению.

Премьер подчеркнул, что это – бюджет воюющей страны. Общая задача правительства и парламента – обеспечить потребности безопасности и обороны, сохранить финансовую устойчивость, социальные выплаты и гарантировать украинцам необходимую поддержку.

"Ожидаем рассмотрения проекта Государственного бюджета в первом чтении на ближайшей пленарной неделе. Правительство и дальше готово конструктивно работать вместе", – написал Корецкий.

Как сообщал OBOZ.UA, министр финансов Сергей Марченко объяснил, что Украина может получить 29,5 млрд долларов от партнеров, если выполнит свои обязательства. Однако даже после этого будет оставаться непокрытая потребность в средствах на оборону.

Мы также писали о том, что бюджетная программа "Национальный кешбэк" стала слишком политизированным вопросом в Верховной Раде. Поэтому от нее стоило бы отказаться при рассмотрении проекта государственного бюджета Украины на 2027 год, хотя это и не принесет какой-либо существенной экономии расходов, считает глава парламентского бюджетного комитета Роксолана Пидласа.