Sense Bank проанализировал инвестиционную активность почти 19 тысяч своих клиентов, которые покупали облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в течение последних трех месяцев. Исследование помогло определить портрет украинского инвестора: кто чаще всего выбирает государственные облигации, в каком возрасте начинает инвестировать, в каких регионах проживает и каким каналам для покупки ОВГЗ отдает предпочтение.

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Типичный инвестор – в возрасте 30–50 лет

Наибольшую долю среди покупателей ОВГЗ составляют клиенты в возрасте от 30 до 50 лет – почти 59% от общего количества. Еще около 25% инвесторов – люди в возрасте от 51 года. В то же время инструментом интересуется и молодежь: на клиентов в возрасте 18–30 лет приходится почти 16%.

Среди покупателей ОВГЗ мужчин больше, чем женщин: 62% против 38%.

Где живут украинские инвесторы

Больше всего клиентов, покупавших ОВГЗ, проживают в Киевской области – 35% от общего числа инвесторов. Далее по активности идут Львовская область (10%), Днепропетровская (8%) и Харьковская (7%). Еще около трети инвесторов распределены между другими регионами Украины. Интересно, что государственные облигации покупают не только в Украине: около 1,6% клиентов Sense Bank инвестировали в ОВГЗ, находясь за границей.

Покупка ОВГЗ онлайн

Большинство клиентов Sense Bank, покупавших ОВГЗ, выбирали для этого приложение Sense SuperApp – на него приходится 60% покупок. Еще 40% – на сервис Дія.

"Мы стремимся сделать инвестирование в государственные облигации максимально простым и удобным для наших клиентов. В Sense SuperApp приобрести ОВГЗ можно круглосуточно, без комиссии и посещения отделения. Кроме того, пользователи могут в одном приложении управлять своим инвестиционным портфелем, отслеживать начисленные проценты, прогнозируемый доход и историю операций. Это позволяет не только удобно инвестировать, но и контролировать свои вложения на каждом этапе", – отмечает Александр Куцовский, начальник Управления рынков капитала Sense Bank.

84% клиентов банка, которые покупали ОВГЗ в период с августа по ноябрь, обслуживаются в банке более года. При этом интерес к государственным облигациям как инструменту инвестирования продолжает расти.