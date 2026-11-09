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Кабмин призвали разработать программу компенсации военных потерь госмонополий за счет международной помощи

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
311
Кабмин призвали разработать программу компенсации военных потерь госмонополий за счет международной помощи
"Запорожсталь" после российской атаки. Источник: "Метинвест"

Ведущие отраслевые ассоциации горно-металлургического комплекса, ферросплавной, добывающей, химической промышленности и производителей стройматериалов предложили правительству запустить отдельную программу международной поддержки государственных инфраструктурных монополий – АО "Укрзалізниця", НЭК "Укренерго" и ООО "Оператор ГТС України". Соответствующее обращение направили премьер-министру Сергею Корецкому.

Бизнес предлагает создать Программу поддержки инфраструктурной устойчивости и конкурентоспособности – Infrastructure Resilience and Competitiveness, или IRC, – под координацией ЕБРР или другого международного финансового института.

Ключевая идея заключается в том, чтобы военные потери государственных монополий компенсировали не их клиенты за счет нового повышения тарифов, а международные партнеры Украины.

В обращении подчеркивается, что из-за российских ударов по предприятиям, блокады портов, оккупации территорий и сокращения производства монополии теряют объемы услуг и доходы. В то же время значительная часть их расходов остается фиксированной. В результате эти расходы перекладываются на предприятия, которые еще продолжают работать.

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"Тариф растет, часть предприятий сокращает производство или останавливается, объемы падают еще больше, и монополия снова повышает тариф", – говорится в обращении.

Чтобы разорвать этот замкнутый круг, авторы предложения призывают создать механизм целевой международной поддержки, который будет покрывать потерянные доходы УЗ, "Укренерго" и Оператора ГТС, вызванные войной и российскими атаками. Это позволит монополиям продолжать стабильно работать без постоянного увеличения тарифной нагрузки на промышленность.

Отдельное ключевое предложение – вернуть тарифы государственных естественных монополий к уровню, действовавшему по состоянию на 1 января 2026 года: его предлагают зафиксировать на весь период военного положения и еще на один год после его завершения. Разницу между фактическими доходами монополий и необходимым уровнем финансирования предлагается компенсировать в рамках программы IRC.

В обращении подчеркивается, что это должен быть временный механизм: необходимость в нем отпадет после восстановления нормальных объемов перевозок, энергопотребления и работы инфраструктуры.

Авторы инициативы просят правительство уже сейчас начать переговоры с Европейской комиссией, ЕБРР, правительствами стран-партнеров и другими международными финансовыми организациями, чтобы запустить программу IRC уже в начале следующего года.

Также предлагается уже в 2026 году определить потребность во внешнем финансировании на 2027-й и после этого скорректировать финансовые планы и тарифы "Укрзалізниці", "Укренерго" и Оператора ГТС.

В промышленных ассоциациях подчеркивают: речь идет не о льготах для бизнеса, а о компенсации последствий войны, возникших не из-за рыночных факторов. Если эти расходы и дальше перекладывать на промышленных потребителей, государство рискует терять производство, налоговую базу, валютную выручку и предприятия, которые сегодня фактически финансируют работу самих инфраструктурных монополий.

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Война в УкраинеРоссийские обстрелыметаллургияэкономикаЛьготыЕвропейская Комиссия
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