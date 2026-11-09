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Иван Федоров инициировал проверки по поводу приобретения дорогих автомобилей: будет введен мораторий

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
648
Иван Федоров инициировал проверки по поводу приобретения дорогих автомобилей: будет введен мораторий
Иван Федоров, глава Агентства восстановления. Источник: Агентство восстановления

Глава Агентства восстановления Иван Федоров сообщил о введении моратория на закупку премиальных автомобилей во всех подчиненных учреждениях.

Решение приняли после резонанса вокруг приобретения Toyota Land Cruiser за 4,26 млн грн для Службы восстановления во Львовской области.Федоров назвал такую закупку неприемлемой и поблагодарил журналистов, которые обратили внимание на ситуацию.

По его поручению начались проверки подчиненных учреждений. Нарушения в сфере закупок выявили также в Харьковской области.

По результатам проверок автомобиль во Львовской области вернут дилеру, а 4,26 млн грн – на счет. В Харьковской области еще 6 ноября отменили тендер. Кроме того, уже приняты соответствующие кадровые решения."Премиальные авто – только за собственные средства!" – подчеркнул Федоров.

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Глава Агентства отметил, что несет ответственность за работу всей системы, а бюджетные средства должны направляться на реальные потребности людей, защиту инфраструктуры и восстановление страны.

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