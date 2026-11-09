Иван Федоров инициировал проверки по поводу приобретения дорогих автомобилей: будет введен мораторий

Глава Агентства восстановления Иван Федоров сообщил о введении моратория на закупку премиальных автомобилей во всех подчиненных учреждениях.

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Решение приняли после резонанса вокруг приобретения Toyota Land Cruiser за 4,26 млн грн для Службы восстановления во Львовской области.Федоров назвал такую закупку неприемлемой и поблагодарил журналистов, которые обратили внимание на ситуацию.

По его поручению начались проверки подчиненных учреждений. Нарушения в сфере закупок выявили также в Харьковской области.

По результатам проверок автомобиль во Львовской области вернут дилеру, а 4,26 млн грн – на счет. В Харьковской области еще 6 ноября отменили тендер. Кроме того, уже приняты соответствующие кадровые решения."Премиальные авто – только за собственные средства!" – подчеркнул Федоров.

Глава Агентства отметил, что несет ответственность за работу всей системы, а бюджетные средства должны направляться на реальные потребности людей, защиту инфраструктуры и восстановление страны.