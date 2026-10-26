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Инвестиции в ОВГЗ без комиссии: Sense Bank рассказал, как меняются портфели клиентов

Мария ШевчукМария Шевчук
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Инвестиции в ОВГЗ без комиссии: Sense Bank рассказал, как меняются портфели клиентов
В Sense Bank приобрести государственные облигации за собственные средства можно без комиссии. Источник: Sense Bank

Клиенты Sense Bank продолжают инвестировать в государственные облигации, наибольшую долю среди которых сохраняют гривневые ОВГЗ. По состоянию на 1 октября 2026 года общий объем портфеля облигаций внутреннего государственного займа клиентов банка составлял 20,18 млрд грн в гривневом эквиваленте, из которых 71,7% приходилось на бумаги в национальной валюте.

Такая структура соответствует общерыночной тенденции. В Украине гривневые ОВГЗ также преобладают в портфелях физических лиц – их объем составляет 102,59 млрд грн, или 61,1% общего портфеля. В то же время наиболее активно растет доля облигаций в евро, которая за последний год увеличилась с 4,7% до 8%.

Похожую динамику фиксируют и в Sense Bank. С начала 2026 года количество гривневых ОВГЗ в портфелях клиентов увеличилось на 27,4%, долларовых – на 14,5%, а самые высокие темпы роста продемонстрировали облигации в евро – 41,2%.

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"Повышение интереса к облигациям в евро связано, во-первых, со стремлением диверсифицировать инвестиции, а во-вторых – с нехваткой ОВГЗ, номинированных в долларах США, и существенным снижением доходности таких облигаций. В то же время гривневые ОВГЗ сохраняют лидирующие позиции. Инвестору важно оценивать не только доходность, но и валютные риски, а также горизонт инвестирования", – отмечает Александр Куцовский, начальник Управления рынков капитала Sense Bank.

ОВГЗ остаются одним из инструментов сохранения и инвестирования средств, который дает возможность получать доход и одновременно поддерживать государство. Средства от их размещения направляются на финансирование потребностей государственного бюджета, в частности обороны и безопасности страны.

В Sense Bank приобрести государственные облигации за собственные средства можно без комиссии – полностью онлайн в мобильном приложении Sense SuperApp. Покупка доступна круглосуточно, а клиенты могут самостоятельно выбирать доступные выпуски ОВГЗ, покупать и продавать облигации, а также управлять инвестиционным портфелем без посещения отделения банка.

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