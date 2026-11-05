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ICC Ukraine: экспорт металлолома должен приносить выгоду не только трейдерам, но и государству

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read2 мин
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ICC Ukraine: экспорт металлолома должен приносить выгоду не только трейдерам, но и государству
Лом является важным ресурсом для украинской металлургии. Источник: Getty Images

Украина должна сохранять максимальные объемы металлолома внутри страны и направлять его на переработку отечественными предприятиями, а масштабное открытие экспорта возможно только при наличии доказанного профицита и полного экономического расчета. Об этом заявил президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов.

По его словам, лом, образующийся в результате списания и обновления основных фондов "Укрзалізниці", является важным ресурсом для украинской металлургии.

"Каждая тонна лома, переработанная внутри страны, – это вклад в сохранение добавленной стоимости в украинской экономике", – говорит Щелкунов.

Внутренняя переработка поддерживает рабочие места, зарплаты, налоговые поступления, транспортные и энергетические платежи, смежные производства, а готовая металлопродукция также формирует экспортную выручку, подчеркнул он.

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При этом Щелкунов не считает сам экспорт лома проблемой. Ключевой вопрос, по его словам, – на каких условиях он происходит и какой экономический результат получает Украина. Поэтому перед пересмотром действующих ограничений государство должно определить реальные объемы образования лома, потребности внутренней металлургии, имеющиеся запасы и подтвердить наличие профицита.

Если правительство решит разрешить ограниченный экспорт через аукционы, стартовая цена, по мнению Щелкунова, должна составлять не менее €80 за тонну. При квоте в 200 тыс. тонн это может обеспечить около €16 млн поступлений в бюджет.

Если же стартовая цена будет нулевой, бюджет не получит этих средств, тогда как потенциальная дополнительная прибыль экспортеров, по расчетам, может достичь €22,6 млн.

"Принципиальный вопрос заключается в том, кто получит экономический эффект от реализации стратегического сырья – ограниченный круг экспортеров или также государство, бюджет и украинская промышленность", – отметил президент ICC Ukraine.

Отдельного внимания, по словам Щелкунова, требуют транзитные и посреднические операции через страны ЕС: государство должно видеть конечного покупателя, фактическую цену товара, маршрут перемещения, цепочку перепродаж и связанных лиц. Это необходимо, чтобы понимать, где формируется основная маржа и кто в итоге получает доход, отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что последствия экспорта нельзя оценивать только по таможенным платежам. Нужно учитывать налоги металлургических предприятий, зарплаты, социальные взносы, платежи за энергию и логистику, а также валютную выручку от продажи готовой продукции. Поэтому приоритетом должны оставаться механизмы, которые обеспечат украинские предприятия стратегическим сырьем, поддержат внутреннее производство и позволят сохранять добавленную стоимость внутри страны.

"Тезис о том, что открытие экспорта автоматически обеспечит дополнительный заработок бизнесу, не отвечает на главный вопрос: сколько от этого заработает Украина?" – резюмировал он.

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