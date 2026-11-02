Предельные цены на рынке электроэнергии могут заблокировать часть импорта во время зимнего дефицита, – Омельченко

В случае углубления дефицита электроэнергии Украина в значительной степени будет зависеть от импорта из Европы, однако действующие ценовые ограничения (прайс-кэпы) могут сделать такие поставки экономически невыгодными.

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Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По оценкам Центра Разумкова, после октябрьских атак оптимистичный сценарий прохождения зимы с доступной генерацией на уровне 15,5 ГВт фактически утратил актуальность. При кризисном сценарии доступная мощность может снизиться до 8 ГВт, и тогда особенно важными станут импортные возможности Украины – до 2,5 ГВт.

"Здесь очень серьезно встает вопрос импортных возможностей, которые у нас составляют до 2.5 ГВт. Но есть проблема – прайс-кэпы", – отметил Омельченко.

По его словам, если зимой электроэнергия в соседних странах будет стоить дороже украинского ценового "потолка", технически ресурс можно будет завезти, но коммерчески такая операция потеряет смысл.

"Поэтому физические возможности для импорта могут быть, а вот коммерческие – нет. Ведь никто не будет покупать себе в убыток", – пояснил Омельченко

Ранее эксперт "ExPro Electricity" Дарья Орлова заявила, что этой зимой импорт электроэнергии из Европы может быть очень дорогим из-за высоких цен в соседних странах, поэтому прайс-кепы, вероятно, придется пересматривать, чтобы этот ресурс мог поступать в Украину.