Геращенко о Госбюджете на 2027 год: Рада приняла бюджет катастрофы

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко после принятия в первом чтении проекта Госбюджета на 2027 год заявила, что это бюджет бедности и катастрофы. Как известно, фракция "ЕС" требовала направить 515 млрд грн на нужды ВСУ вместо нецелевых расходов. Однако бюджетный комитет не учел ни одной поправки.

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"Только что 239 народных депутатов проголосовали в первом чтении за бюджет. Вчера мы стали свидетелями беспрецедентного явления в украинском парламенте, потому что сами "слуги", правящая партия, критиковали этот бюджет, характеризуя его словами: это бюджет бедности, бюджет неадекватности, это бюджет катастрофы, это бюджетный провал. И делали это на уровне глав профильных комитетов, в частности и социального комитета", – сказала Геращенко.

"К сожалению, не принята ни одна поправка "Европейской солидарности", а речь идет о 515 миллиардах гривен, которые мы нашли в непрофильных статьях бюджета. И речь идет не только о пропагандистском марафоне", – сказала депутатка.

"Даже сами "слуги" признают, хотя потом голосовали за этот бюджет, что существует колоссальный разрыв между зарплатами. Одно дело – прокуроры, ГБР, наблюдательные советы убыточных государственных предприятий, которые получают сотни миллионов гривен в месяц. В это время 99% украинцев сегодня остаются за чертой бедности", – говорит Геращенко.

"В этом бюджете остается 5 миллиардов на так называемую "Тысячовесну", и идут они не на поддержку небольших проектов библиотек и музеев в районных центрах, которые, кстати, даже не успели эвакуировать, а снова пойдут позитивным блогерам Банковой. Самое страшное, что этим бюджетом убивается децентрализация. Там пытаются обобрать местные общины, на которые перекладывают новые расходы. Это и школы, и детские сады, и больницы. Поэтому наша фракция сегодня поддержала увеличение НДФЛ, который остается в регионах", – сказала Геращенко.

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"Теперь медицина. 7 лет эта власть не пересматривает пакеты Национальной службы здоровья Украины. Поэтому наши врачи получают 20 тысяч, медсестра получает 12 тысяч, санитарка – 8 тысяч. Молодежь не хочет после окончания медицинских университетов идти в медицинские учреждения. И если мы не пересмотрим пакеты НСЗУ, мы потеряем отрасль. Такая же очень тяжелая ситуация в сфере образования", – констатирует депутат.

"Европейская солидарность" просто заблокирует принятие бюджета, если в нем не будет принято адресованное сегодня правительству поручение, проголосованное сегодня, о повышении денежного обеспечения военнослужащих. Если в нем не будет пересмотрено отношение к регионам и увеличена доля НДФЛ, отчисляемая громадам, до 64%. Если в нем не будет пересмотрена зарплата работников образования и культуры, ведь библиотекари сейчас получают зарплату 5 тысяч гривен. Если не будет уважения к регионам, которые сегодня отвечают за все расходы", – предупредила сопредседатель фракции.

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Как известно, "Европейская солидарность" требует исключить из проекта Госбюджета на 2027 год все популистские и коррупционные статьи расходов. Высвободившиеся средства должны направляться исключительно на оборону и укрепление ВСУ. По словам лидера партии Петра Порошенко, перераспределение нецелевых расходов позволит дополнительно направить на армию как минимум пол триллиона гривен.

"Наши требования конкретны: как минимум 500 миллиардов гривен дополнительного ресурса для военных, на закупку оружия и оборонных технологий; 30 процентов средств военного НДФЛ – непосредственно бригадам. Индексация денежного обеспечения; защита энергетики и экономики; отмена неприоритетных и пропагандистских расходов; выполнение европейских обязательств и восстановление доверия союзников", – отмечает Порошенко.