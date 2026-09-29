Газа в хранилищах уже больше, чем предусматривал базовый сценарий подготовки к зиме, – Омельченко

Украина уже накопила в подземных хранилищах 15,6 млрд кубометров газа – на 1 млрд больше, чем предусматривал правительственный план подготовки к отопительному сезону. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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По его словам, правительственный план предусматривал накопление 14,6 млрд кубометров газа до конца октября. Этот объем включает и так называемый буферный газ, необходимый для поддержания давления и нормальной работы хранилищ.

"На сегодняшний день в подземных хранилищах, при том что отопительный сезон еще не наступил, до него осталось примерно 3 недели, уже находится 15,6", – отметил Омельченко.

Таким образом, необходимый зимний запас уже сформирован с существенным превышением первоначального плана.

"То есть действительно на 1 миллиард мы уже превысили плановый показатель. Надеюсь, что сможем довести объем до начала отопительного сезона до уровня 16 миллиардов кубических метров газа", – заявил эксперт.

Ранее эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев заявлял, что с газом Украина может действовать по той же логике, что и с электроэнергией: если внутренние потребности обеспечены, излишки ресурса можно продавать за границу и получать дополнительные средства.

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