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GMK Center: правительственные решения по экспорту лома могут создать новые схемы и привести к потерям бюджета

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
191
GMK Center: правительственные решения по экспорту лома могут создать новые схемы и привести к потерям бюджета
Лом является важным ресурсом для украинской металлургии. Источник: Getty Images

Проекты правительственных решений по экспорту стального лома нуждаются в существенной доработке, поскольку нынешняя модель может привести к потерям бюджета и созданию новых схем на рынке.

Об этом пишет GMK Center.

Один из ключевых рисков – стартовая цена на аукционах по распределению экспортной квоты в 200 тыс. тонн, которая сейчас обсуждается в Министерстве экономики. Ведомство считает, что достаточно даже цены в €27 за тонну. Однако, по расчетам издания, если квота будет продаваться по такой цене, бюджет получит лишь €5,4 млн, а сверхприбыль трейдеров вырастет почти втрое – до €17,2 млн.

В то же время при стартовой цене €80 за тонну бюджет может получить около €16 млн, а сверхприбыль экспортеров составит около €6,6 млн. "Низкая конкуренция среди экспортеров создает дополнительный риск ценового сговора. В 2024–2025 годах 90% экспорта лома пришлось лишь на 11 компаний. Некоторые из них имели минимальное количество официально оформленных работников, что может свидетельствовать об использовании посреднических и непрозрачных схем", – указывают в GMK Center.

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Еще один риск связан с предложением разрешить госкомпаниям экспортировать лом вне общих ограничений. В аналитическом центре предупреждают: это может создать неравные условия и схему, при которой частный лом будут экспортировать под видом государственного.

Кроме того, переработка одной тонны лома в готовую стальную продукцию приносит около 14–15 тыс. грн бюджетных поступлений, тогда как прямой экспорт – лишь 50–104 грн на тонну.

"Сейчас, в условиях вынужденного простоя металлургических заводов, внутренний спрос на лом объективно снизился. Но в то же время такие крупнейшие потребители, как "Метінвест Холдинг" и "Інтерпайп", даже сейчас готовы покупать лом у УЗ – не менее 65–70% объемов, выставляемых на торги. После возвращения металлургических предприятий к полноценной работе показатель может вырасти до 90–95%. Только так каждая тонна украинского лома будет работать на пополнение бюджета и оборону, а не на сверхприбыль "теневых" представителей ломозаготовительной отрасли", – резюмировали в GMK Center.

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