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ФРУПЕК призывает НКРЭКП повысить прайс-кепы в преддверии отопительного сезона

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read1 мин
icon 2,9 т.
ФРУПЕК призывает НКРЭКП повысить прайс-кепы в преддверии отопительного сезона
Уровень прайс-кепов должен соответствовать реальным условиям работы генерирующих предприятий в период военного положения

Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины призвала НКРЭКП установить максимальные предельные цены на организованных сегментах рынка электроэнергии на уровне 18 000 грн/МВт·ч и зафиксировать их на период осенне-зимнего сезона.

В Федерации отмечают, что Украина вступает в очередной сложный отопительный сезон после масштабных атак на энергетическую инфраструктуру. Согласно приведенным в обращении данным Министерства энергетики, с начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 700 атак на объекты энергетики, причем особенно значительные повреждения понесла тепловая генерация.

"Поэтому чрезвычайно важно, чтобы к началу и на протяжении всего отопительного сезона энергогенерирующие компании располагали достаточными ресурсами для оперативной закупки оборудования и материалов, проведения аварийно-восстановительных работ, формирования необходимых запасов и быстрого возвращения поврежденных мощностей в систему", – говорится в обращении Федерации.

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В документе подчеркивается, что тепловая генерация остается критически важной для прохождения пиковых нагрузок и балансировки энергосистемы. В случае новых атак зимой скорость аварийных ремонтов будет напрямую влиять на объем доступной генерации и возможные ограничения для потребителей.

"В этом контексте уровень прайс-кепов должен соответствовать реальным условиям работы генерации во время военного положения и не создавать дополнительных ограничений для привлечения доступных мощностей в часы наибольшей потребности энергосистемы", – подчеркнули в Федерации.

Напомним, что 24 сентября НКРЭКП одобрила проект постановления, в котором предлагается установить максимальную предельную цену на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке на уровне 15 000 грн/МВт·ч, а на балансирующем рынке – 17 000 грн/МВт·ч.

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