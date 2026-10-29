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Фридман в "Киевстаре" – угроза армии и государству: военный призвал национализировать российскую долю

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read2 мин
324
Фридман в "Киевстаре" – угроза армии и государству: военный призвал национализировать российскую долю
Военный призвал довести обсуждение национализации до конкретного решения

Российский экономический интерес в группе "Киевстар" необходимо устранить, поскольку оператор обслуживает украинских военных и критическую инфраструктуру, тогда как связанные с его бенефициарами структуры работают на российскую военную экономику.

Такую позицию высказал подполковник ВСУ Сергей Мисюра (позывной "Капитан Прайс") в своем посте в Facebook.

"Я не понимаю, как во время войны компания с бенефициаром, финансирующим российскую баллистику, обеспечивает связью наши воинские части и критическую инфраструктуру", – написал он.

Мисюра подчеркнул, что вопрос российской доли следовало решить еще в 2022 году. Вместо этого после задержки решения в СНБО, появления Майка Помпео в совете директоров и выхода Kyivstar Group на Nasdaq экономический интерес российских бизнесменов сохранился – российские олигархи Фридман, Авен и Косогов через корпоративную цепочку имеют около 43,4% косвенного экономического интереса в группе.

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Военный обратил внимание на деятельность российских структур "Альфы". Он перечислил предприятия, которые, согласно приведенным им данным, кредитовал Альфа-Банк: "Прибор", производящий боеприпасы, "Искру" – производителя ракетных двигателей, "Уралтрансмаш", модернизирующий самоходные артиллерийские установки, и Уральский оптико-механический завод, изготавливающий системы для боевой авиации.

Отдельно Мисюра упомянул кредит "Ростелекому" на 60 млрд рублей и страхование структурами "Альфы" транспорта Росгвардии и спецобъектов Путина. Также он отметил, что шесть фигурантов последнего санкционного решения в отношении российских производителей вооружения обслуживаются в Альфа-Банке, а "Промэнерго" страхует "АльфаСтрахование".

На этом фоне, по словам автора, "Київстар" усиливает присутствие в украинском государственном секторе. В публикации говорится о росте продаж компании на государственных тендерах в 20 раз за время полномасштабной войны. Среди крупнейших заказчиков Мисюра называет Укрпошту, воинские части, МВД и энергетические предприятия, в частности Укрэнерго и операторов газотранспортной системы.

Параллельно группа расширяет экосистему через Helsi, Uklon и Tabletki.ua, предлагает государству Starlink и участвует в цифровых проектах. По мнению военного, такая интеграция требует особого внимания к происхождению капитала и механизмам влияния на управление.

Выход Фридмана из совета директоров Мисюра не считает достаточным аргументом для снятия вопросов безопасности. Он обратил внимание на кадровые связи менеджеров группы с "Альфой", Altimo и LetterOne.

"Декабрьский блэкаут Київстару 2023 года уже показал, что бывает, когда цифровая артерия страны под угрозой", – подчеркнул подполковник.

Мисюра призвал довести обсуждение национализации до конкретного решения: "Российская доля в Київстаре – это злокачественная опухоль. И ее нужно вырезать немедленно, пока она окончательно не укоренилась в оборонном и государственном контуре".

Военный надеется, что разговоры о национализации на этот раз завершатся принятием решения.

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КиевстарнационализацияМихаил ФридманМихаил Фридман
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