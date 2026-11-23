Банки и торговые сети все чаще предлагают предпринимателям скидки и бонусы за расчеты бизнес-картами. В то же время у "ФОПов" (физлицо-предприниматель, укр. – ФОП) может возникнуть вопрос, не создает ли использование таких предложений дополнительных налоговых обязательств – как, например, при скидке, которую получают покупатели Эпицентра при оплате картой ФЛП mono VISA, действующей до конца ноября при покупках на сайте сети и в ее мобильном приложении.

Видео дня

Дело в том, что с точки зрения налогового законодательства сам факт использования предпринимателем бизнес-карты для личных покупок не является нарушением. В частности, в последнем разъяснении Государственной налоговой службы четко подчеркивается: Налоговый кодекс не ограничивает право ФЛП распоряжаться средствами, полученными от хозяйственной деятельности, в частности использовать их для личных нужд, при условии уплаты "ФОПом" налогов.

"Следует отметить, что на сегодняшний день НКУ не содержит норм, устанавливающих ограничения на свободное распоряжение физическим лицом, зарегистрированным как физическое лицо – предприниматель, средствами, которые оно получает от хозяйственной деятельности и которые поступают на его счета, открытые для ведения предпринимательской деятельности, а именно использование таких средств на собственные, не связанные с хозяйственной деятельностью, нужды", – говорится в разъяснении ГНС.

В то же время отметим: это не означает, что любые операции с бизнес-счета не имеют налоговых последствий, опять же при условии уплаты налогов. Например, при переводе средств другим физическим лицам у предпринимателя при определенных обстоятельствах могут возникать обязанности налогового агента, в частности по начислению и уплате налогов.

Отдельного внимания требует оплата услуг нерезидентов. Ведь:

С одной стороны, в зависимости от вида услуг и условий операции может возникнуть обязанность по уплате НДС.

С другой стороны, приобретение товаров для личных нужд в украинских магазинах само по себе не создает таких обязательств – поскольку налоговое законодательство не запрещает ФОПам использовать заработанные средства для личных покупок, даже если оплата осуществляется бизнес-картой.

Таким образом, наличие скидки за оплату картой ФОП не является поводом отказываться от нее из-за опасений налоговых последствий. Главное – различать обычные личные покупки и операции, которые могут создавать отдельные налоговые обязательства.

В частности, следует помнить, что при переводе средств со счета или карты ФОП другим физлицам "включается" режим налогового агента с уплатой налогов. А при оплате услуг нерезидентам в некоторых случаях придется уплатить НДС.