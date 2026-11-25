С 25 по 27 ноября к Черной пятнице программа лояльности Fishka проводит в приложении геймификацию "Пиньятница". Это игра, в которой пользователи могут разбивать виртуальные пиньяты партнеров и получать подарки: технику, сертификаты, промокоды, скидки, повышенный Fishback и т. д.

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Геймификация уже доступна пользователям Fishka в приложении.

Об идее геймификации

Основой игры стала пиньята – символ праздника и приятного сюрприза, внутри которой спрятаны подарки. Каждая из 18 пиньят стилизована под отдельного партнера, а чтобы получить подарок, пользователю нужно ее разбить. Так вместо привычного просмотра каталога предложений взаимодействие с брендами становится частью игры.

"Мы хотели найти формат, который позволил бы по-новому познакомить пользователей с предложениями брендов. Пиньята хорошо передает идею приятного сюрприза: ты совершаешь простое игровое действие, а взамен получаешь подарок. Так мы превращаем знакомство с преимуществами партнеров в интерактивный опыт, в котором есть место и игре, и реальной выгоде", – София Луц, CMO программы лояльности Fishka.

К игре присоединились 18 партнеров: OKKO, Алло, Подорожник, КнигоЛенд, Райф, Polis.ua, СК Universalna, Галицька Свіжина, Kärcher, Fiskars, Lokal (Холдинг емоцій !Fest), EVA, TOKA, Eshop от LKQ, avto.pro, Sweet.tv, АКБ+ и Fishka.

Как работает "Пиньятница"?

Чтобы присоединиться к игре, нужно открыть приложение Fishka и перейти по баннеру акции. Пользователь увидит набор из 18 виртуальных пиньят – по одной от каждого партнера. Достаточно несколько раз нажать на выбранную пиньяту, чтобы разбить ее и получить подарок. Каждого партнера можно выбрать только один раз за всю акцию.

Все полученные подарки сохраняются в разделе "Мои подарочки" на странице акции. Чтобы воспользоваться скидкой или промокодом, нужно нажать на соответствующий подарок – приложение перенаправит пользователя к условиям предложения на стороне партнера.