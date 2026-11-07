Федоров ответил на обвинения "Автострады" и объяснил, почему компанию не привлекли к защите "Киевводоканала"

Глава Агентства восстановления Иван Федоров прокомментировал заявление представителя компании "Автострада" Максима Шкиля относительно прекращения ее участия в подготовке к работам по защите объектов "Киевводоканала".

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По словам Федорова, Агентство организует инженерную защиту девяти объектов критической инфраструктуры столицы. На семи из них работы уже начались, еще на двух стартуют в ближайшее время. Всего планируется привлечь не менее семи подрядных компаний.

Федоров сообщил, что еще два месяца назад "Автострада" отказалась от предложения приступить к работам на объектах "Киевводоканала".

Кроме того, по результатам проверки готовности подрядчиков к зимнему содержанию дорог в отдельных регионах у компании выявили существенные отставания. В частности, запасы технической соли составляют лишь 48% от необходимого объема.

В связи с этим, по позиции руководства Агентства, компания должна сосредоточиться на подготовке к зимнему сезону и выполнении уже взятых обязательств.

"Защита критической инфраструктуры – это не публикации в Facebook, а работа, которая должна быть выполнена вовремя и качественно", – подчеркнул Федоров.

Он также опроверг информацию о привлечении запорожских компаний к защите объектов "Киевводоканала".

По словам главы Агентства, ведомство сотрудничает с сотнями подрядных организаций по всей Украине, однако претензии к распределению работ слышно только "Автострады".

Федоров подчеркнул, что требования ко всем подрядчикам одинаковы: соблюдение сроков, качество работ и выполнение договорных обязательств.