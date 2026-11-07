Энергетики объявили график отключений на 8 ноября: где не будет света в воскресенье
В воскресенье, 8 ноября, в некоторых областях Украины снова вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Объем составит (для всех категорий потребителей) от 1,5 до 4 очередей.
Графики ограничения мощности будут применяться с 00:00 до 23:59. Об этом сообщили в "Укренерго". Причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергообъекты.
"Внимание! В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – подчеркнули в "Укренерго".
Где можно посмотреть график отключений в своей области
Почему вводят графики отключений и чем ГПВ отличаются от ГАВ
Графики отключений применяют из-за дефицита мощности. Они помогают сохранить стабильность энергосистемы после российских ударов по энергетической инфраструктуре, объяснили в "Сумыоблэнерго". Дополнительная нагрузка также возникает во время резкого похолодания или потепления: потребление электроэнергии растет из-за работы отопительных приборов и кондиционеров.
Команду на введение графиков почасовых (ГПВ) и аварийных отключений (ГАВ) по областям дает диспетчер НЭК "Укрэнерго". Он оценивает ситуацию в энергосистеме. Сами графики разрабатывают заранее, но во время войны их применение стало вынужденной мерой.
- ГПВ – контролируемые отключения по графику.
Графики почасовых отключений применяют, когда дефицит мощности можно спрогнозировать и заранее ограничить потребление. Электроэнергию в таком случае отключают в определенные часы. Потребители могут примерно знать, когда в их домах пропадет свет.
ГПО уменьшают нагрузку на энергосистему и помогают предотвратить аварийные отключения. Такие отключения могут быть масштабнее и продолжительнее.
- ГАВ – когда электроэнергию нужно отключить срочно.
Графики аварийных отключений применяют, когда энергосистеме нужно очень быстро снизить нагрузку – ориентировочно в течение 3-15 минут. Такая необходимость может возникнуть, например, после повреждения энергообъектов в результате массированной атаки.
В отличие от ГПО, точную продолжительность аварийного отключения заранее определить невозможно. ГАВ используют, чтобы реагировать на масштабные аварийные ситуации в сети.
Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует отключить от энергосистемы три украинские АЭС – Ровненскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую, а также пытается создать условия для сокращения электроснабжения Киева, Харькова и Одессы до 90%. Под угрозой также отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах.