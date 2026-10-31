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Энергетики объявили график отключений на 1 ноября: где не будет света в воскресенье

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
633
Иллюстрация - отключение электроэнергии в Украине
Отключения света. Иллюстрационное изображение. Источник: создано с помощью ИИ

В воскресенье, 1 ноября, в части областей Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Их объем составит от 1,5 до 2,5 очереди, а применять их будут с 06:00 до 23:59.

Об этом сообщили в НЭК "Укренерго". Информацию опубликовали в официальном Telegram-канале компании.

В тот же период, с 06:00 до 23:59, для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Причиной таких мер стали последствия массированных российских атак на энергетические объекты.

В "Укренерго" отметили, что из-за обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому украинцам советуют следить за обновлениями на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своих регионах.

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Также энергетики призвали потребителей экономно использовать электроэнергию, когда она появляется по графику.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вечером 30 октября российские войска атаковали Киев реактивными беспилотниками и попали в объект критической инфраструктуры. Из-за удара в части столицы пропал свет, а в системе водоснабжения возникли перебои.

Утром 31 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что энергетики и коммунальщики всю ночь работали над ликвидацией последствий атаки. Сейчас системы водоснабжения и водоотведения столицы работают в штатном режиме.

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