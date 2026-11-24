Завершение строительства защиты энергетических объектов, подготовка к следующему отопительному сезону, восстановление дорожной инфраструктуры и реализация масштабных проектов с перспективой на три-пять лет.

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Глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Иван Федоров обозначил приоритетные направления работы ведомства.

Одной из первоочередных задач остается завершение строительства защитных сооружений на объектах энергетической инфраструктуры. Федоров лично посещает строительные площадки, чтобы оперативно решать проблемные вопросы и ускорять выполнение работ.

В то же время Агентство уже начинает подготовку к следующему отопительному сезону. Учитывая, что строительство объектов длится от шести до восьми месяцев, откладывать начало работ до весны нельзя.

"Нам нужно начинать это сейчас, чтобы успеть к следующему отопительному сезону", – подчеркнул Федоров.

Отдельным направлением работы Агентства является обеспечение устойчивости критической инфраструктуры столицы. В частности, уже начаты работы по защите объектов водоснабжения. Среди приоритетных задач также децентрализация теплоснабжения.

Еще одно важное направление – дорожная инфраструктура. Сейчас перед Агентством стоят две задачи: обеспечить надлежащее состояние автодорог в зимний период и сформировать план ремонтных работ на следующий год.

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Параллельно с решением неотложных вопросов Агентство начинает реализацию долгосрочных инфраструктурных проектов. Среди них – строительство мостов. По словам Федорова, уже началась работа над несколькими стратегическими проектами, рассчитанными на ближайшие три-пять лет. Их детали глава Агентства обещает обнародовать позже.

"Так что 80% – это условно текущие дела, которые мы решаем, но 20% мы стараемся говорить о будущем", – подытожил Иван Федоров.

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