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Экспорт украинского газа за два месяца будет меньше потребления за один пиковый зимний день, – Свищо

Мария ШевчукМария Шевчук
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Иллюстрация - газовые трубы
Разрешенный экспорт украинского газа будет незначительным в масштабах внутреннего рынка. Источник: Magnific

Разрешенный экспорт украинского газа будет незначительным в масштабах внутреннего рынка: ориентировочно речь идет о 50 млн кубометров в месяц. Даже максимальные поставки в течение двух месяцев будут меньше, чем Украина может потребить за один пиковый зимний день. Об этом заявил аналитик рынка природного газа ExPro Consulting Михаил Свищо.

По его словам, по состоянию на середину октября фактический экспорт еще не начался. Украинская энергетическая биржа уже опубликовала регламент торгов, однако первые аукционы еще не объявлены. Добывающие компании смогут выставлять на продажу до 15% газа, добытого ими в предыдущем месяце.

"Пока первые торги еще не объявлены, поэтому мы еще не увидели даже торгов на экспорт, после которых уже будут заключены контракты, после которых начнется реальный экспорт", – пояснил Свищо.

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При этом потенциальные объемы поставок за границу останутся небольшими.

"Объемы, конечно, небольшие. У нас вот, когда начинают разгонять зраду, что вот Украина открывает экспорт или что-то такое, – это не совсем имеет смысл, потому что эти объемы – 50 миллионов кубометров в месяц ориентировочно, может, даже будет меньше, особенно в первый месяц, если еще не все компании начнут", – сказал он.

Он добавил, что сейчас Украина потребляет около 30–40 млн кубометров газа в сутки.

То есть месячный объем возможного экспорта соответствует немногим более чем одному дню потребления в теплый период.

"В отопительный сезон – это, как мы уже говорили, даже эти 100 миллионов за 2 месяца экспорта – меньше, чем один день пикового потребления", – подчеркнул Свищо.

Он также отметил, что реэкспорт газа "Нафтогазом" продолжается. По его словам, компании нужны средства как для восстановления поврежденных объектов добычи, так и для возможного импорта газа в первом квартале следующего года в случае новых атак.

Ранее исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко заявлял, что частичный экспорт принесет государству дополнительные поступления от ренты и налога на прибыль. По его словам, для компаний это создает гарантированный спрос на часть добытого ресурса, а для государства – дополнительные средства в бюджет.

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