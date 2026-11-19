Экспорт железной и марганцевой руды через железнодорожные переходы на границе с Польшей за январь-октябрь 2026 года сократился на 27% в годовом измерении, до 2,76 млн тонн. В физическом измерении падение составило около 1 млн тонн, свидетельствуют данные "Укрзалізниці".

Видео дня

Аналогичная динамика наблюдается и в отношении черных металлов. За десять месяцев через польскую границу Украина экспортировала 853 тыс. тонн этой продукции – также на 27% меньше, чем годом ранее. Всего через железнодорожные переходы с Польшей в экспортном сообщении за десять месяцев перевезено 8,6 млн тонн грузов – на 13% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Как известно, "Укрзалізниця" повысила тарифы на грузовые перевозки на 30%. По расчетам ГП "Укрпромзовнішекспертиза", такое повышение должно было сократить грузовую базу УЗ на 27 млн тонн в год, или примерно на 15%. Возможные макроэкономические потери от этого решения составляют 96 млрд грн ВВП в год, $2,4 млрд экспортной выручки и около 36 млрд грн бюджетных поступлений.

Несмотря на это, УЗ заявила о намерении провести второй этап индексации, еще на 15% с 1 января 2027 года. Это может привести к еще большему сокращению объемов перевозок.