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Экспорт газа заработал для десятков компаний: в октябре ресурс продали 29 добытчиков – ExPro

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
404
Иллюстрация – газовые трубы
Покупателями газа на бирже стали иностранные компании. Источник: Magnific

В октябре 2026 года сразу 29 частных газодобывающих компаний воспользовались новым механизмом экспорта украинского газа. Через биржевые торги они продали за границу 54,5 млн кубометров ресурса общей стоимостью €45,6 млн без НДС.

Об этом свидетельствуют расчеты ExPro по результатам специализированных торгов на "Украинской энергетической бирже".

"В октябре 29 частных газодобывающих компаний продали на экспорт через "Украинскую энергетическую биржу" 54,5 млн куб м газа", – сообщает ExPro.

Таким образом, уже в первый месяц работы нового механизма десятки компаний воспользовались возможностью продавать часть собственного газа за границу. Общая стоимость заключенных сделок составила €45,6 млн без НДС.

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При этом экспорт позволил добытчикам продавать ресурс значительно дороже, чем на украинском рынке.

"Средневзвешенная цена продаж достигла €78,63/MWh (без НДС) – в 2,1 раза выше цен на газ на внутреннем рынке, но несколько ниже, чем в Европе", – отмечает ExPro.

Крупнейшими продавцами стали группы ЭСКО-Север и ДТЭК. На них вместе пришлось почти 53% всего газа, реализованного на экспорт. В пятерку крупнейших продавцов также вошли "Западнадрасервис", "Надра-Геоинвест" и "Укрнафтобурение".

Покупателями газа на бирже стали иностранные компании. В частности, молдавская государственная Energocom приобрела 2 млн кубометров украинского газа. Следующий раунд экспортных аукционов ожидается во второй половине ноября, когда частные добытчики потенциально смогут выставить еще около 55 млн кубометров.

Напомним, исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко заявлял, что разрешение на экспорт ввели на фоне профицита газа в коммерческом сегменте, когда частные компании начали добывать больше ресурса, чем могли продать внутри страны.

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