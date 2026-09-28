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Не стоит открывать экспорт металлолома, пока пошлина не будет распространена на все направления, — Каленков

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read5 мин
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Не стоит открывать экспорт металлолома, пока пошлина не будет распространена на все направления, — Каленков
В прошлом году некоторые металлургические предприятия испытывали дефицит лома
Источник: shutterstock.com

Украина не должна возобновлять экспорт металлолома до тех пор, пока не будет введен механизм экспортной пошлины, который будет действовать одинаково для всех стран.

Об этом заявил президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков.

По его словам, действующее ограничение экспорта уже дало результат для внутреннего рынка. Если в прошлом году отдельные металлургические предприятия испытывали дефицит лома и из-за нехватки сырья не могли выпускать запланированные объемы продукции, то сейчас ситуация стабилизировалась.

"Квотирование показало свою эффективность, обеспечение компаний ломом выросло до нормального уровня. Компании сейчас обеспечены ломом", – отметил Каленков.

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Он напомнил, что до введения нулевой квоты в Украине действовала экспортная пошлина, однако часть лома поставлялась через страны ЕС, а далее могла направляться на рынки третьих стран без соответствующей уплаты пошлины в Украине.

Именно поэтому, по словам Каленкова, возобновлять экспорт можно только после того, как регулирующий механизм будет распространен на все направления без исключений.

"Можно ввести в Украине регулирующую экспортную пошлину. Но нужно, особенно в условиях войны, сделать так, чтобы она распространялась без исключений на все страны", – заявил он.

Каленков считает, что для этого Украине необходимо провести консультации с Европейским Союзом. По его оценке, действующие договоренности позволяют применять соответствующие ограничения в форс-мажорных обстоятельствах, в частности во время войны.

При этом сам ЕС все больше рассматривает металлолом как критически важное сырье и планирует ограничивать его вывоз за пределы Союза.

"Европейский Союз признает металлолом критически важным сырьем. В плане действий предусмотрено, что ЕС будет ограничивать экспорт металлолома, и нам нужно идти по этому пути", – сказал Каленков.

По его словам, Украина может выбирать между двумя инструментами: регулирующей экспортной пошлиной и нулевой квотой. Пока универсальная пошлина не введена, квотирование следует сохранять.

Каленков также подчеркнул, что переработка лома внутри страны приносит государству значительно больший экономический эффект, чем прямой экспорт сырья.

"Государство зарабатывает в десятки раз меньше на экспорте лома. Альтернативой этому является переработка лома в продукт, в металлопрокат, и на этом государство зарабатывает в десятки раз больше, получает валютную выручку", – отметил он.

Значение лома для металлургии в дальнейшем будет только расти из-за декарбонизации производства. Именно поэтому, по мнению Каленкова, государству важно сохранять это сырье внутри страны, пока не будут созданы эффективные правила его экспорта.

Украина не должна возобновлять экспорт металлолома до тех пор, пока не будет введен механизм экспортной пошлины, который будет действовать одинаково для всех стран.

Об этом заявил президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков.

По его словам, действующее ограничение экспорта уже дало результат для внутреннего рынка. Если в прошлом году отдельные металлургические предприятия испытывали дефицит лома и из-за нехватки сырья не могли выпускать запланированные объемы продукции, то сейчас ситуация стабилизировалась.

"Квотирование показало свою эффективность, обеспечение компаний ломом выросло до нормального уровня. Компании сейчас обеспечены ломом", – отметил Каленков.

Он напомнил, что до введения нулевой квоты в Украине действовала экспортная пошлина, однако часть лома поставлялась через страны ЕС, а далее могла направляться на рынки третьих стран без уплаты соответствующей пошлины в Украине.

Именно поэтому, по словам Каленкова, возобновлять экспорт можно только после того, как регулирующий механизм будет распространен на все направления без исключений.

"Можно ввести в Украине регулирующую экспортную пошлину. Но нужно, особенно в условиях войны, сделать так, чтобы она распространялась без исключений на все страны", – заявил он.

Каленков считает, что для этого Украине необходимо провести консультации с Европейским союзом. По его оценке, действующие соглашения позволяют применять соответствующие ограничения в форс-мажорных обстоятельствах, в частности во время войны.

При этом сам ЕС все чаще рассматривает металлолом как критически важное сырье и планирует ограничивать его вывоз за пределы Союза.

"Европейский Союз признает металлолом критически важным сырьем. В плане действий предусмотрено, что ЕС будет ограничивать экспорт металлолома, и нам нужно идти по этому пути", – сказал Каленков.

По его словам, Украина может выбирать между двумя инструментами: регулирующей экспортной пошлиной и нулевой квотой. Пока универсальная пошлина не введена, квотирование следует сохранить.

Каленков также подчеркнул, что переработка лома внутри страны приносит государству значительно больший экономический эффект, чем прямой экспорт сырья.

"Государство зарабатывает в десятки раз меньше на экспорте лома. В качестве альтернативы – переработка лома в продукт, в металлопрокат, и на этом государство зарабатывает в десятки раз больше, получает валютную выручку", – отметил он.

Значение лома для металлургии в дальнейшем будет только расти из-за декарбонизации производства. Именно поэтому, по мнению Каленкова, государству важно сохранять это сырье внутри страны, пока не будут созданы эффективные правила его экспорта.

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металлоломэкономикаЭкспорт
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