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Экспорт лома через аукционы должен принести бюджету не менее €16 млн, – Каленков

Мария ШевчукМария Шевчук
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Экспорт лома через аукционы должен принести бюджету не менее €16 млн, – Каленков
Украина должна стимулировать переработку металлолома внутри страны вместо его экспорта. Источник: shutterstock.com

Если правительство решит разрешить ограниченный экспорт стального лома через аукционы, стартовая цена квоты должна составлять не менее €80 за тонну. При квоте объемом 200 тыс. тонн это обеспечит государственному бюджету не менее €16 млн. Об этом заявил в комментарии президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков, комментируя инициативу по запуску аукционов по экспорту лома, которую рассматривает правительство.

По его словам, сама по себе аукционная модель не гарантирует справедливой цены, поскольку украинский рынок экспорта лома монополизирован и контролируется ограниченным числом игроков.

"Если стартовую цену сделать слишком низкой, аукцион сам по себе не защитит интересы государства. На консолидированном рынке есть риск, что квоту продадут дешево, а основная сверхприбыль от экспорта останется у частных компаний, за что они борются и ищут поддержки во властных кабинетах. Поэтому старт должен быть не ниже €80 за тонну", – пояснил Каленков.

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По его расчетам, лом в Польше стоит около €290 за тонну, а его цена на украинском терминале составляет около €149. Еще около €28 приходится на логистику и услуги терминала.

"Если квоту фактически отдавать без стартовой платы, потенциальная сверхприбыль экспортера составит около €113 на тонне. При объеме 200 тыс. тонн это €22,6 млн. А бюджет ничего не получит от продажи квоты", – говорит эксперт.

При стартовой цене €27 за тонну государство получит лишь €5,4 млн, а около €17,2 млн потенциальной сверхприбыли останется экспортерам, подсчитал Каленков.

При старте с €80 за тонну бюджет может получить €16 млн, а у экспортеров останется около €33 дополнительной прибыли с каждой тонны, или около €6,6 млн на весь объем квоты.

"То есть при цене квоты выше €80 за тонну экспорт остается экономически выгодным. Ведь мы не говорим о том, чтобы сделать его убыточным. Вопрос лишь в том, кто получит дополнительный доход от доступа к внешнему рынку – несколько трейдеров или украинский бюджет", – подчеркнул Каленков.

Он также обратил внимание на то, что потенциальную квоту в 200 тыс. тонн в значительной мере могут обеспечить западные области Украины, где расходы на доставку лома до границы относительно невелики.

При этом, подчеркнул Каленков, государство должно сравнивать доходы от экспорта сырья с эффектом от его переработки внутри страны.

"Если государство не может получить адекватную цену за право экспортировать лом, тогда возникает простой вопрос: зачем вообще спешить с его вывозом? Лом можно оставить в Украине и использовать после возобновления работы металлургических предприятий, где он создает значительно большую добавленную стоимость", – отметил президент "Укрметаллургпрома".

Отдельным условием Каленков назвал отсутствие каких-либо исключений для государственных компаний.

"Правила должны быть одинаковыми для всех. Если государственная компания продает лом, она также должна делать это прозрачно, на общих условиях. Любые исключения создают неравную конкуренцию и пространство для злоупотреблений и недополучения средств бюджетом", – подчеркнул эксперт.

Украинские металлургические предприятия, по его словам, готовы покупать лом на внутреннем рынке и участвовать в прозрачных аукционах.

"Если уж открывать экспорт через аукционы, государство должно получить за это справедливую плату. Иначе мы просто создадим сверхприбыль для продавцов лома, в то же время госбюджет потеряет доходы, а украинская промышленность потеряет сырье для переработки", – подытожил он.

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металлоломаукционэкономикабюджетУкраина
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