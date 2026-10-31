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Эффективность и способность адаптироваться: СЕО Slot City Рудиченко – о том, как бизнесу оставаться гибким без потери стратегии

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
53
Эффективность и способность адаптироваться: СЕО Slot City Рудиченко – о том, как бизнесу оставаться гибким без потери стратегии
Артем Рудиченко. Источник: Slot City

Пользователи все быстрее переключают внимание и ожидают, что цифровой продукт поймет их с первого действия. Возникает вопрос: как оперативно адаптироваться к изменениям рынка, не меняя хаотично бизнес-стратегию? Об этом 24 Канал поговорил с Артемом Рудиченко, CEO Slot City.

По его мнению, ключевую роль в этом играет эффективная команда. Даже лучший продукт на рынке нуждается в постоянном совершенствовании: решение, которое в прошлом году считали передовым, сегодня пользователи воспринимают как должное. Поэтому способность быстро адаптироваться к изменениям без потери стратегического вектора зависит прежде всего от людей, которые принимают и реализуют решения.

Конкурентным преимуществом являются слаженность команды, ее общая логика и привычка мгновенно понимать друг друга. Главными качествами команды CEO Slot City считает скорость принятия решений и ответственность за результат:

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"Способность быстро принимать решения я ставлю на первое место. В Slot City, когда возникает необходимость действовать быстро, команды слаженно проходят путь от решения до реализации. Второй по важности я считаю ответственность за общий результат. Бывает, что каждый безупречно выполнил свою часть работы, а общее дело все равно провалилось. Формально виноватых здесь нет. Поэтому мне важно, чтобы в команде смотрели шире своей зоны ответственности и оценивали успех не только по количеству закрытых задач, но и по тому, довели ли дело до реального результата".

Артем Рудиченко также ценит в людях способность критически оценивать собственные наработки, пересматривать их и опираться на данные при принятии решений. Продуктовая, маркетинговая и техническая команды, по его словам, должны видеть общую картину.

Похожие выводы иллюстрирует и глобальное исследование Deloitte Human Capital Trends:

"Они рассматривают стабильность и гибкость как две стороны одного целого и доказывают, что быстро меняться способна именно та команда, у которой под ногами твердая опора. Речь идет о стратегии, ценностях и общей цели. Это дает команде смелость свободно экспериментировать с деталями, ведь хаотичное желание переделать вообще все не имеет отношения к адаптивности", – делится Артем Рудиченко

Работа с данными также становится важной составляющей адаптивности бизнеса. Искусственный интеллект помогает анализировать большие массивы информации, находить закономерности и быстрее проверять гипотезы. В то же время технологии не заменяют человеческого суждения: именно команда определяет, какие результаты анализа имеют практическую ценность и как использовать их для развития продукта.

В Slot City AI рассматривают как инструмент, который расширяет возможности специалистов и помогает оперативнее принимать решения:

"Поэтому вопрос не в том, нужны ли компании современные технологии. Вопрос в том, есть ли у нее команда, способная превращать эти технологии в конкретные решения. Именно сочетание технологических возможностей и человеческого опыта, критического мышления и готовности пересматривать собственные решения создает основу для адаптивности", – подытожил СЕО Slot City Артем Рудиченко.

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