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"Джордан Белфорт" онлайн и фуршет в трёх городах: 23 октября в Киеве, Львове и Днепре состоится FOREX 2026 UKRAINE

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read3 мин
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"Джордан Белфорт" онлайн и фуршет в трёх городах: 23 октября в Киеве, Львове и Днепре состоится FOREX 2026 UKRAINE
"Форекс 2026 — главное финансовое событие года". Источник: пресс-служба

23 октября в Киеве, Львове и Днепре одновременно состоится FOREX 2026 UKRAINE – "Форекс 2026 – главное финансовое событие года". Начало – в 17:00.

Одной из главных особенностей мероприятия станет онлайн-выступление Джордана Белфорта – известного американского предпринимателя, бывшего биржевого брокера и автора мемуаров, послуживших основой для фильма "Волк с Уолл-стрит". Гости в трех городах смогут присоединиться к его выступлению в рамках единой программы. Но FOREX 2026 UKRAINE – это не только выступление международного спикера. Организаторы подготовили для гостей полноценную неформальную программу с бесплатным фуршетом, красной икрой, алкогольными напитками и разнообразными угощениями. Также предусмотрена развлекательная часть и возможность пообщаться в непринужденной атмосфере.

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Организаторы называют FOREX 2026 UKRAINE одной из самых масштабных финансовых встреч осени и делают ставку на формат, который существенно отличается от традиционных бизнес-конференций. Здесь финансовая тематика будет сочетаться с развлекательной программой, светской атмосферой и общением.

Главный спикер – Джордан Белфорт, известный во всем мире как "Волк с Уолл-стрит". Его история приобрела широкую известность после выхода одноименных мемуаров и их экранизации Мартином Скорсезе с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

''Джордан Белфорт'' онлайн и фуршет в трёх городах: 23 октября в Киеве, Львове и Днепре состоится FOREX 2026 UKRAINE

Джордан Белфорт, известный во всем мире как "Волк с Уолл-стрит". Источник: личный архив

В то же время в биографии Белфорта есть и противоречивая страница: в 1990-х годах он возглавлял брокерскую компанию Stratton Oakmont, был осужден в США за финансовые преступления и отбыл наказание.

После этого Белфорт построил новую профессиональную карьеру в качестве автора, консультанта и тренера по продажам и переговорам. Он разработал собственную систему Straight Line – методику продаж и убеждения, которую сегодня продвигает на международном уровне. Белфорт консультировал более 50 публичных компаний и работал с такими брендами, как Toyota, IBM, Ford, Sony и Wells Fargo.

Его книги также получили международное признание. Издательство Simon & Schuster называет Белфорта автором двух международных бестселлеров – "The Wolf of Wall Street" и "Catching the Wolf of Wall Street", которые были изданы более чем в 40 странах. Особенность FOREX 2026 UKRAINE заключается и в ее географии: одна программа одновременно пройдет в трех городах – Киеве, Львове и Днепре. Участники смогут не только послушать международного спикера онлайн, но и провести вечер в компании единомышленников, насладиться угощениями и развлекательной программой.

По замыслу организаторов, именно сочетание Джордана Белфорта, онлайн-трансляции, фуршета с красной икрой и алкоголем, развлекательной программы и одновременного участия трех украинских городов должно сделать FOREX 2026 UKRAINE событием, отличающимся от традиционных финансовых форумов. Билеты на FOREX 2026 UKRAINE доступны через сервис Karabas.

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