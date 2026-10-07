"ДТЭК" изготовил 10 комбайнов и 1,5 млн запчастей для подготовки шахт к зиме

Машиностроители ДТЭК Энерго за девять месяцев 2026 года изготовили и отремонтировали более 1,2 тысячи единиц горно-шахтного оборудования, чтобы обеспечить потребности украинских шахт в преддверии отопительного сезона.

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Об этом сообщили в ДТЭК.

"По итогам января–сентября 2026 года они изготовили и отремонтировали более 1,2 тысячи единиц горно-шахтного оборудования, а также выпустили около 1,5 млн запчастей и комплектующих. Среди изготовленного оборудования – 10 новых проходческих и очистных комбайнов, а также четыре электродвигателя", – говорится в сообщении

Как отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко, подготовка к зиме требует слаженной работы шахтеров, энергетиков, ремонтников и машиностроителей.

"Наши машиностроители не только изготавливают и ремонтируют оборудование, но и тестируют новые технические решения, проверяют их работоспособность в реальных производственных условиях. Мы понимаем, насколько высока цена надежности зимой, поэтому каждый делает все возможное, чтобы войти в отопительный сезон подготовленными и обеспечить более надежную работу энергетики, несмотря на все вызовы войны", – отметил Фоменко.

Напомним, по итогам 2025 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в поддержку украинской угледобычи 6,7 млрд грн, а за предыдущие три года (2022–2024) – более 18 млрд грн.

Средства были направлены на проходку и ремонт горных выработок, оснащение лав и поддержание производственных мощностей шахт.