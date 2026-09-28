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«ДТЭК» получил три награды MMR за международные и антикризисные проекты, а также за работу PR-команды

Мария Шевчук
Мария Шевчук
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«ДТЭК» получил три награды MMR за международные и антикризисные проекты, а также за работу PR-команды
Компания ДТЭК получила три награды от MMR
Источник: ДТЭК

Компания ДТЭК получила три награды за свои коммуникационные проекты в ходе PR-марафона 2026, организованного MMR и бизнес-бюро Ekonomika+. Компанию отметили в номинациях "Антикризисные коммуникации", "PR на международном уровне" и "Лучшая PR-команда" по версии редакции.

Об этом говорится в сообщении Market Media Review (MMR).

"25 сентября 2026 года в Киеве состоялся Тотальный PR-марафон 2026 от медиа-издания о маркетинге и креативе MMR и бизнес--бюро "Экономика+", который собрал ведущих пиарщиков, креативщиков и маркетологов, чтобы поговорить о том, как коммуникации стали частью каждой бизнес-функции. В ходе мероприятия были объявлены победители Конкурса PR-кейсов – те, кто устанавливает новые стандарты для индустрии и демонстрирует, как PR влияет не только на репутацию, но и на весь бизнес", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что компания ДТЭК получила три награды от MMR.

Первую награду компания получила в номинации "Антикризисные коммуникации" за кампанию "Свет не гаснет".

Вторую награду ДТЭК получил в номинации "PR на международном уровне" за исполнение хором композиции "Щедрин" на одной из разрушенных ТЭС компании.

Третью награду ДТЭК получил в номинации "Выбор редакции" за лучшую PR-команду.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова единственный из Украины получил престижную международную премию Global SABRE Awards 2026.

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