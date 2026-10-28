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ДТЭК "Энерго" перечислил в бюджет почти 17,5 млрд грн налогов

Мария ШевчукМария Шевчук
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ДТЭК "Энерго" перечислил в бюджет почти 17,5 млрд грн налогов
С начала полномасштабной войны ДТЭК Рината Ахметова вложил 2,4 млрд евро в устойчивость энергосистемы. Источник: ДТЕК

За январь-сентябрь 2026 года предприятия ДТЕК Энерго уплатили почти 17,5 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней, продолжая поддерживать украинскую экономику, несмотря на постоянные российские атаки на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщили в ДТЕК.

Отмечается, что уплаченные компанией налоги способствуют укреплению финансовых возможностей государства и местных общин, а также поддерживают устойчивость украинской экономики в условиях полномасштабной войны.

"Даже в условиях постоянных атак мы выполняем свои обязательства перед государством. Налоги, которые уплачивают наши предприятия, идут на нужды страны и общин, где живут наши работники. Вместе с тем мы продолжаем восстанавливать станции, чтобы украинцы были со светом и теплом", – отметил генеральный директор ДТЕК Энерго Александр Фоменко.

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Помимо уплаты налогов, компания продолжает обеспечивать работу своих предприятий, сохранять рабочие места и инвестировать собственные средства в восстановление тепловых электростанций, поврежденных в результате российских обстрелов. Также ДТЕК Энерго направляет средства на поддержку работы шахт и машиностроительных предприятий, необходимых для стабильной работы украинской энергетики. Напомним, с начала года машиностроители ДТЕК Рината Ахметова изготовили 10 комбайнов и 1,5 миллиона запчастей для украинских шахт.

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