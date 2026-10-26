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ДТЭК Ахметова продолжит инвестировать в украинскую энергетику, несмотря на российские атаки

Глеб ИвановГлеб Иванов
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ДТЭК Ахметова продолжит инвестировать в украинскую энергетику, несмотря на российские атаки
Несмотря на разрушения, ДТЭК продолжит инвестировать в Украину. Источник: ДТЭК

ДТЭК будет продолжать инвестировать в развитие украинской энергетики, несмотря на полномасштабную войну, постоянные российские атаки и разрушение энергетической инфраструктуры.

Об этом на Киевском международном экономическом форуме заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"В целом это принципиальная позиция господина Ахметова, владельца нашей компании. И мы рады, что сейчас видим значительные инвестиции в наш сектор. Это сигнал нашим людям, тем, кто работает в ДТЭК, гражданам Украины и всему миру, что это наша страна. И несмотря на всю неопределенность, все вызовы и разрушение наших мощностей, мы будем продолжать инвестировать. Мы хотим и дальше оставаться лидерами в сфере инвестиций", – заявил он.

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По словам Тимченко, важную роль в привлечении инвестиций в Украину играет сотрудничество с международными финансовыми институтами и частными инвесторами. Именно доверие международных партнеров позволяет украинским компаниям реализовывать масштабные проекты даже в условиях войны.

Он подчеркнул, что одним из важных сигналов для украинского бизнеса стало решение американского финансового института DFC о совместном инвестировании с украинской компанией. Это свидетельствует о том, что украинские предприятия остаются финансово состоятельными и могут рассчитывать на поддержку международных партнеров.

Глава ДТЭК также отметил, что компания продолжает работать над реализацией новых энергетических проектов. В частности, речь идет о развитии ветровой генерации и внедрении современных технологий производства электроэнергии, которые в перспективе позволят заместить угольную генерацию.

Тимченко подчеркнул, что развитие энергетики является одной из ключевых предпосылок экономического роста Украины. В то же время реализация масштабных инвестиционных проектов требует активного участия частного сектора и развития долгосрочных партнерств с международными финансовыми институтами.

Ранее Тимченко призвал международных инвесторов вкладывать средства в энергетический сектор Украины.

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