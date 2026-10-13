Done и Академия ДТЭК приступили к исследованию устойчивости украинского бизнеса в условиях войны

Done совместно с Академией ДТЭК запускает исследование, призванное выяснить, какие решения, управленческие практики и организационные изменения помогают украинским компаниям сохранять устойчивость и развиваться в условиях полномасштабной войны. К участию приглашены ведущие компании, вносящие весомый вклад в экономику Украины.

Видео дня

С начала полномасштабного вторжения украинский бизнес работает в условиях постоянных угроз для людей, активов и инфраструктуры. Компании перестраивают логистические цепочки, обеспечивают энергетическую независимость, поддерживают команды и пересматривают бизнес-модели. Этот опыт поднимает вопрос: что позволяет организациям сохранять способность действовать, инвестировать и расти в условиях длительной неопределенности?

Исследование призвано выявить ключевые факторы, способствующие развитию украинских компаний, а также барьеры, сдерживающие это развитие. В центре внимания – конкретные решения и их влияние на результаты бизнеса: от изменений в операционной деятельности и сценарного планирования до управления персоналом, партнерств и доступа к ресурсам.

Исследование призвано выяснить, формируется ли с 2022 года новая модель ведения бизнеса. Команда изучит, какие элементы этого опыта могут быть полезны компаниям и учреждениям других стран, сталкивающимся с масштабными вызовами.

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К участию приглашены руководители компаний из ключевых секторов экономики – энергетики, металлургии, агробизнеса, финансов, фармацевтики, торговли, логистики, строительства и технологий. Среди участников – ПУМБ, Оксфорд Медикал, ТАС Агро, Метинвест, КАН Девелопмент, UKLON, Агромат, NETPEAK, YASNO и другие.

По итогам мероприятия планируется подготовить аналитический отчет с ключевыми факторами развития, барьерами роста и практическими рекомендациями.

Главные истории дня

Вместе с украинскими компаниями мы стремимся исследовать принципы устойчивости, которые могут стать ценным опытом для всего мира в период неопределенности. Присоединиться можно по ссылке.