Курс доллара в Украине может вырасти до 46 грн на фоне блокады портов и остановки работы металлургических предприятий – медиа

Официальный курс доллара впервые превысил 45 грн. По прогнозам банков и инвестиционных компаний, к концу года он может находиться в диапазоне 45,5–46,6 грн/$. Одними из ключевых причин ухудшения торгового баланса и роста спроса на валюту стали блокировка Россией морских портов и фактическая остановка украинской металлургии. На этом фоне аналитики, опрошенные Forbes Ukraine, ожидают дальнейшего постепенного ослабления гривны до конца года.

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Украинский валютный рынок в начале недели преподнес сразу две громкие новости: впервые в истории официальный курс доллара превысил отметку в 45 грн, а курс евро упал до минимума за полгода. Для стабилизации валютного рынка Национальный банк вынужден существенно наращивать интервенции. В сентябре НБУ продал из резервов рекордные $5,5 млрд. За девять месяцев 2026 года общий объем интервенций достиг $38,5 млрд против $26 млрд за аналогичный период прошлого года.

Одним из главных факторов давления на валютный рынок аналитики называют резкое сокращение морского экспорта и практически полную остановку металлургической отрасли. Из-за блокировки портов Украина лишилась значительной части возможностей для экспорта металлопродукции и других товаров. Это означает сокращение валютных поступлений от экспортеров и, соответственно, уменьшение предложения валюты на внутреннем рынке.

Параллельно остановка металлургических предприятий дополнительно сокращает экспортную выручку. Отрасль традиционно была одним из крупных источников валютных поступлений, поэтому ее остановка усугубляет торговый дефицит.

Еще одним фактором роста спроса на валюту является увеличение импорта: значительная часть международного финансирования направляется на внутренние оборонные заказы, но украинские компании при этом вынуждены импортировать компоненты для производства оружия и боеприпасов.

Впрочем, аналитики не ожидают резкого обвала гривны. Значительные объемы внешней финансовой помощи должны позволить НБУ поддерживать резервы и сглаживать колебания курса даже в условиях большого торгового дефицита. В Райффайзен Банке прогнозируют курс 46,6 грн/$ на конец года, в ICU – 45,8 грн/$, в Concorde Capital – 45,5 грн/$.

Таким образом, одним из ключевых рисков для гривны до конца года остается сокращение валютной выручки из-за блокады портов и кризиса в металлургии. Чем дольше будут сохраняться ограничения на морской экспорт и простои крупных промышленных предприятий, тем больше будет нагрузка на валютный рынок и резервы НБУ.