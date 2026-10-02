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Для прифронтовой промышленности необходимы льготные тарифы УЗ и фонд быстрого восстановления, – Ус

Мария Шевчук
Мария Шевчук
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Для прифронтовой промышленности необходимы льготные тарифы УЗ и фонд быстрого восстановления, – Ус
Должны быть введены льготные тарифы «Укрзализныци» для предприятий
Источник: freepik

Остановка украинской металлургии может стать одним из самых серьезных макроэкономических и социальных потрясений для страны в условиях войны, ведь эта отрасль остается одним из ключевых источников валютной выручки, крупным налогоплательщиком и основой экономики ряда прифронтовых городов.

Об этом заявил главный консультант Национального института экономических исследований Иван Ус.

По его словам, наибольший риск – резкое падение экспортной выручки: металлургия и добыча руды остаются одними из основных источников поступления валюты, поэтому остановка производства усугубит дефицит платежного баланса, давление на гривну и необходимость для НБУ более активно использовать международные резервы.

Проблема быстро распространится и на смежные отрасли, ведь металлургические предприятия являются крупными клиентами "Укрзалізниці" и портовой инфраструктуры, прогнозирует эксперт: сокращение производства будет означать меньше грузов для железной дороги, меньшие доходы портов, а также потери для угольной отрасли, машиностроения и сферы услуг.

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Отдельный риск – социальный: такие города, как Запорожье, Кривой Рог, Каменское и Покровск, в значительной степени зависят от крупных промышленных предприятий. Их остановка приведет к росту безработицы, падению доходов местных бюджетов и новой волне миграции. "Металлургия исторически была фундаментом украинской экономики, и даже после потери крупных предприятий в Мариуполе и Авдеевке она остается критически важной", – отметил Ус.

Чтобы спасти отрасль, для предприятий в прифронтовых регионах необходимо разработать отдельный режим поддержки. Прежде всего это должно касаться логистики, убежден Ус: должны быть введены льготные тарифы "Укрзализныци" для предприятий, работающих в так называемой красной зоне. Ведь из-за обстрелов, рисков для персонала и сложных маршрутов доставка сырья и вывоз готовой продукции там обходятся значительно дороже.

Кроме того, по его словам, необходимо страхование военных рисков – государство совместно с международными структурами, такими как MIGA, DFC и ЕБРР, могло бы создать или расширить механизм страхового покрытия имущества прифронтовых заводов. Без такого механизма предприятиям будет сложно получать кредиты на ремонт и пополнение оборотного капитала.

Отдельно Ус предлагает разработать налоговые льготы для предприятий вблизи фронта – например, снижение или отмену отдельных местных налогов, в частности на землю и недвижимость, если предприятие не может полноценно работать из-за ситуации с безопасностью.

Ключевым системным решением он называет создание Целевого фонда поддержки промышленности по аналогии с энергетическими фондами. Такой фонд мог бы пополняться средствами международной помощи, грантами и специальными финансовыми инструментами. Его ресурсы предлагается направлять на беспроцентные займы для выплаты зарплат во время вынужденных простоев, гранты на быстрый ремонт поврежденного оборудования и закупку автономных источников энергии. Это особенно важно для технологически сложных производств, где длительная остановка может привести к потере оборудования или невозможности быстро возобновить работу. На внешнем уровне Ус называет критически важными разблокирование морского коридора, сохранение экспорта руды и металла и смягчение торговых ограничений ЕС, а также отсрочку финансовой нагрузки CBAM для украинских металлургов на период войны и несколько лет после ее завершения.

"Каждая гривна, потраченная сегодня на поддержание металлургического завода в режиме ожидания или частичной работы, сэкономит десятки гривен в будущем. Восстановить сохраненный завод после войны можно за несколько недель, а восстановление утраченного обойдется в миллиарды долларов и может растянуться на десятилетия", – резюмировал эксперт.

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