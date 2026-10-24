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D.Solutions будет развивать услуги по управлению солнечными станциями и батареями для бизнеса, – Коваленко

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
3,5 т.
D.Solutions будет развивать услуги по управлению солнечными станциями и батареями для бизнеса, – Коваленко
Бизнес может внедрять энергетические решения поэтапно. Источник: YASNO

D.Solutions планирует развивать услуги по управлению энергетическими активами предприятий в рамках экосистемы YASNO Power. Она охватывает проектирование, финансирование, установку солнечных электростанций и батарей, а также управление их работой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на интервью CEO D.Solutions Сергея Коваленко.

По его словам, компания сосредоточивается на проектах распределенной генерации для предприятий, которые стремятся производить собственную электроэнергию, сокращать расходы и обеспечивать резервное питание во время отключений.

Особое внимание D.Solutions уделяет системам хранения энергии. Для эффективного управления ими компания развивает собственную систему EMS YASNO Power, которая анализирует данные о производстве, накоплении и потреблении электроэнергии.

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Еще одним направлением является финансирование энергетических проектов. В частности, по модели PPA компания может за собственный счет построить солнечную электростанцию для предприятия. Клиент будет оплачивать произведенную электроэнергию, а после завершения контракта получит станцию в собственность.

По мнению Коваленко, спрос на такие решения будет расти, поскольку компании будут стремиться сокращать расходы на электроэнергию. В то же время D.Solutions не ожидает устойчивого снижения цен на электроэнергию в долгосрочной перспективе.

Ранее D.Solutions запустила на платформе YASNO Power бесплатную функцию "Автопилот", которая помогает сокращать расходы на электроэнергию и сохранять необходимый заряд домашней батареи на случай отключений.

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энергетическая независимостьYasnoэлектроэнергия
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