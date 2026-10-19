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Продлят ли США временную защиту для беженцев из Украины: СМИ узнали решение

Анна ПавловаАнна Павлова
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Иллюстрация – девочка с флагом Украины
Иллюстрационное изображение. Источник: Pexels/Derek French

Иммигранты из Украины, зарегистрированные в рамках программы временного защищенного статуса, смогут жить и работать в США, не опасаясь депортации, даже если срок действия их защиты скоро истечет. Это также касается тех, кто прибыл в страну из Судана.

Об этом сообщило в воскресенье, 18 октября, издание CBS News. Журналисты ссылаются на свои источники в Министерстве внутренней безопасности.

"В понедельник было официально запланировано прекратить действие защиты TPS для десятков тысяч украинцев и сотен суданских иммигрантов", — говорится в сообщении.

Однако в воскресенье в своих заявлениях DHS сообщило, что окончательные решения относительно судьбы программ гуманитарной иммиграции "будут приняты в надлежащее время".

До объявления таких решений, добавили в DHS, граждане Украины и Судана, зарегистрированные в программе TPS, "сохранят защиту".

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Решения о сохранении защиты от депортации, хотя и не окончательные, резко контрастируют с более общей позицией администрации Трампа в отношении программ TPS.

Детали

Стоит отметить, что чиновники администрации Трампа регулярно осуждают TPS как фактическую политику амнистии, которой злоупотребляет администрация Байдена, поощряющую нелегальную иммиграцию и которую слишком часто продлевали, несмотря на её временный характер.

За последние полтора года администрация Трампа в рамках своих агрессивных мер против иммиграции отменила защиту TPS для более чем 1 миллиона иммигрантов из более чем десятка стран, включая Афганистан, Гаити и Венесуэлу.

Программы для граждан Украины и Судана являются одними из немногих мер TPS, которые остаются в силе почти два года после окончания второго срока президента Трампа, наряду с защитой для десятков тысяч иммигрантов из Сальвадора. Их программа TPS также должна была прекратиться в прошлом месяце, но DHS сохранило их защиту до окончательного объявления.

О программе TPS

Созданная Конгрессом в 1990 году, TPS позволяет правительству США предоставлять временную отсрочку депортации и разрешения на работу иммигрантам, как нелегальным, так и легальным, которые происходят из стран, сталкивающихся с вооруженным конфликтом, экологической катастрофой или другим кризисом, что делает их возвращение туда опасным.

Политику TPS для украинцев впервые объявила администрация Джо Байдена весной 2022 года, вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. По состоянию на март 2025 года в TPS было зарегистрировано более 100 000 украинцев, включая тех, кому был разрешен въезд в США в рамках политики спонсорства времен Байдена.

Программа TPS для Судана существует с конца 1990-х годов, причем различные администрации продлевали её действие из-за вооружённого конфликта и политических потрясений, преследующих эту африканскую страну. По состоянию на март 2025 года примерно 1800 граждан Судана имели статус TPS.

Ранее сообщалось, что вынужденный переезд в Канаду заставил многих украинцев с высшим образованием и многолетним опытом начинать профессиональную жизнь практически с нуля. Исследование показало, что у 58% опрошенных уровень занятости после переезда ухудшился, а улучшить своё положение смогли лишь 8%.

OBOZ.UA также писал, что украинские беженцы принесли польской экономике $24 млрд и не хотят возвращаться домой.

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