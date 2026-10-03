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Из-за ценовых ограничений Украина рискует вместо импорта получить отключения и дорогую аварийную помощь – ЭКУ

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Time to read2 мин
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Иллюстративное фото. Электроэнергия
Иллюстративное фото. Электроэнергия. Источник: freepik

Действующие прайс-кепы могут помешать Украине закупать электроэнергию в соседних странах Европы именно в периоды дефицита. Речь идет об установленной государством максимальной цене, выше которой электроэнергия на соответствующих сегментах рынка не продается.

Об этом заявил Александр Прилепов, главный юрисконсульт отдела регуляторного обеспечения АО "Энергетическая компания Украины".

По его словам, если рыночная цена электроэнергии за рубежом превышает украинский прайс-кеп, коммерчески завезти этот ресурс в Украину становится сложнее. В случае роста дефицита альтернативой могут стать ограничения потребления или более дорогая аварийная помощь.

"Мы выступаем за отмену предельных цен на РДН, ВДР и на балансирующем рынке, поскольку прайс-кепы искусственно ограничивают возможности коммерческого импорта из соседних стран. А при росте дефицита придется отключать потребителей или привлекать аварийную помощь, цена которой значительно выше рыночной", – отметил Прилепов.

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Он считает, что без ценового "потолка" рынок сможет привлекать больше необходимой электроэнергии, а ее стоимость будет определяться соотношением спроса и предложения. Отмена прайс-кепов, по его словам, также необходима для дальнейшей интеграции украинского рынка с европейским.

"А в то же время отмена прайс-кепов будет способствовать насыщению рынка необходимым ресурсом по стоимости, которая будет формироваться в соответствии со спросом и предложением", – подчеркнул Прилепов.

Ранее вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец заявил, что низкий уровень прайс-кепов может ограничить возможности Украины привлекать импорт и маневренную генерацию именно в часы дефицита электроэнергии

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